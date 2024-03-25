Binance шукатиме нового покупця для російського бізнесу. Попередній припинив роботу

Найбільша криптобіржа у світі Binance веде переговори з кількома майданчиками щодо продажу свого російського бізнесу. Біржа заявила, що CommEX не має можливості виконати свої зобов’язання за раніше укладеною угодою.

Про це йдеться в повідомленні Binance, передає Forbes Russia.

Binance повідомила, що вона знає про намір CommEX припинити роботу. Криптобіржа наголосила, що це рішення CommEX не впливає на її зобов'язання перед російськими користувачами, їхні цифрові активи залишаються у безпеці.

"Наше рішення піти з російського ринку залишається незмінним, і нині ми ведемо переговори з кількома постачальниками послуг із продажу нашого російського бізнесу. Ми плануємо остаточно згорнути всі обмінні послуги та бізнес-операції Binance у Росії, доклавши всіх можливих зусиль, щоб забезпечити безперебійну роботу для користувачів під час цього переходу", – сказано в повідомленні Binance.

CommEX 25 березня заявила про намір припинити свою роботу.

З цього дня платформа почне поступово завершувати операції, заборонить реєстрацію нових користувачів та переведення активів з Binance. Остаточно завершити роботу CommEX планує з 10 травня. Майданчик заявив, що рішення про закриття вона ухвалила "після ретельного аналізу поточної ситуації та перегляду стратегічних планів".

Про те, що CommEX отримає російський бізнес Binance, було оголошено у вересні 2023 року. Фінансові умови угоди не розголошувалися. Повідомлялося, що угода не передбачала права Binance на отримання частини прибутку після продажу та можливості зворотного викупу часток у бізнесі.

CommEX не розкриває інформацію про свого власника, при цьому вона наголошувала, що ні Binance, ні афілійовані компанії, ні її співробітники не мають у ній частки.

Binance вирішила піти з російського ринку восени 2023 року.

У січні 2024 року повідомлялося, що громадяни та резиденти Російської Федерації з 31 січня не зможуть торгувати на платформі Binance P2P. Доступ до майданчика збережеться лише для росіян, які проживають за межами країни та здатні підтвердити це документально.