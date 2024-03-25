Кубраков сподівається, що авіакомпанія airBaltic повернеться в Україну однією з перших

Віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков висловив сподівання, що латвійська авіакомпанія airBaltic однією з перших повернеться в Україну, щойно це стане безпечно.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури за результатами зустрічі з представниками авіакомпанії airBaltic.

У фокусі розмови була підтримка українських аеропортів під час вимушеного простою, а також стратегічні плани airBaltic щодо відновлення діяльності на українському ринку після відкриття авіапростору для цивільних польотів.

"Авіакомпанія airBaltic наш давній та надійний партнер: з 2019 року з аеропортів "Бориспіль" та "Львів" було перевезено понад 300 тис. пасажирів. До речі, літак компанії airBaltic останнім покинув летовище Борисполя у лютому 2022 року, перед закриттям повітряного простору", – зазначив Кубраков.

Про авіакомпанію

Латвійська авіакомпанія airBaltic заснована в 1995 році. ЇЇ основним акціонером є держава Латвія, яка володіє 97,97% акцій. airBaltic пропонує сполучення з більш ніж 70 напрямками в Європі, на Близькому Сході, у Північній Африці та на Кавказі.

Флот airBaltic складається з 47 літаків Airbus A220-300, що робить його одним із наймолодших парків у Європі.

Відновлення авіасполучення

Як повідомлялося, Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Європейського Союзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Також тривають консультації з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що українська влада працює над можливістю відновлення роботи аеропорту "Бориспіль".

У листопаді керівник Офісу президента Андрій Єрмак стверджував, що один з українських аеропортів може відновити польоти цивільно авіації ще до закінчення війни з Росією.

Детальніше про можливості відновлення авіасполучення читайте в матеріалі БізнесЦензор "Відкрити небо над Україною: Чи можливо відновити авіасполучення до закінчення війни".