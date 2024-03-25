БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Росіяни зруйнували найбільшу ТЕЦ на Харківщині, на її відновлення знадобляться роки

Найбільша у регіоні Харківська ТЕЦ-5 припинила генерацію електроенергії внаслідок завданих російськими ударами 22 березня руйнувань, на її відновлення знадобляться роки.

Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5", передає Укрінформ.

"22 березня енергетика Харківщини та ТЕЦ-5 зокрема внаслідок масованої атаки ворога зазнала найбільших руйнувань з початку воєнних дій. Сьогодні живлення міста відбувається силами інших регіонів", – йдеться у повідомленні.

В компанії уточнили, що через руйнування ТЕЦ-5 Харків втратив основні потужності генерування теплової та електричної енергії для міста.

Повністю оцінити масштаби завданих теплоцентралі збитків та необхідних відновлювальних робіт на об’єкті можна буде лише після завершення огляду та розбору завалів. Але, на думку енергетиків, це вкрай трудомісткий і затратний процес, співставний із новим будівництвом, додали у пресслужбі ТЕЦ.

"Відновлення теплоелектроцентралі передбачає виготовлення ексклюзивного обладнання енергоблоків, зокрема, турбін, генераторів тощо. У разі повноцінного фінансування робіт, допомоги з виробництвом і поставкою устаткування, процес реконструкції триватиме не один рік", – зазначив головний виконавчий директор ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" Олександр Мінкович.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що минулої пʼятниці ворог фактично знищив основні енергетичні об'єкти, за рахунок яких живилося місто. Через пошкодження енергетичної інфраструктури у Харкові досі зберігається відчутний дефіцит електроенергії. Через це опалювальний сезон у місті завершать достроково.

Росія завдала наймасованішої атаки по енергосистемі України. Які наслідки?

Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномасштабної війни атаки на українську енергетику вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей, тому виконання умов ПСО опинилося під загрозою.

Група ДТЕК оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Також постраждали ТЕС "Центренерго".

+16
Якщо хтось не знав, отак виглядає трирівневий ЗЄ-захист енергосистеми.

Скоро узнаємо, як виглядає трирівнева ЗЄ-лінія оборони.
показати весь коментар
25.03.2024 19:57 Відповісти
+14
Так кто же виноват что Украина вместо того чтобы выигрывать войну смеялась с русских чмобиков и крала помощь Запада. Теперь придется побыть грушей для битья снова.
показати весь коментар
25.03.2024 19:57 Відповісти
+9
Северо-Донецкая ул., 2, Белгород, Белгородская обл., россия, 308000

Белгородская ТЭЦ, адрес:
показати весь коментар
25.03.2024 20:01 Відповісти
Вы таварисч бред несете. Харьков стоит почти на границе с Пидоросией. Там никакая ППО не спасет от обстрелов.
показати весь коментар
25.03.2024 19:56 Відповісти
Ні панеhttps://biz.censor.net/user/582146 , якби влада херпідовців, яка складається з ригів, готувлася до війни з коварним ворогом виготовляючи ракети, САУ, танки, міни, снаряди, дрони та РЕБ, а не готувалася в Буковелях, Трускавцях, Омаанах, витрачаючи весь наш бюджет на асфальт, то і ворог не розстрілював Харків та інші міста як в тирі.
показати весь коментар
25.03.2024 20:02 Відповісти
Тому там як ніколи потрібно ППО, а не читати цілий день, що в столиці вікна побили.
показати весь коментар
25.03.2024 20:35 Відповісти
Думаю, в таких питаннях волі одного чиновника замало. Хіба ДФТГ або ТрО можуть мати на озброєнні системи ППО середньо-, дальнього радіусу дії? Питання насиченості силами і засобами, ешелонованості систем ППО навколо міст, в т.ч. тактх "мільйонників, як Харків, вирішуються централізовано.
показати весь коментар
25.03.2024 19:57 Відповісти
Проблема в том что никто ничего не делает. Также как не делали когда Россия готовилась нападать. Страна где никто, абсолютно никто её не защищает - приходи, делай что можешь. Вот Путин и пришел.
показати весь коментар
25.03.2024 20:00 Відповісти
***** і козлостан з великої літери, пишеш на козлячому. Все з тобою зрозуміло.
показати весь коментар
25.03.2024 23:34 Відповісти
Так и победим. Главное писать с маленькой буквы. Это твой вклад в перемогу.
показати весь коментар
25.03.2024 23:36 Відповісти
Твій вклад срати тут на козлячому виправдовуючи кацапських гвалтівників та вбивць . Закрий свій віртуальний ********** і не пзди мені мерзота.
показати весь коментар
25.03.2024 23:39 Відповісти
Так такие дегенараты как ты и оправдывают. Написал с маленькой буквы и преступление уже не такое страшное. Можно пережить.
показати весь коментар
25.03.2024 23:42 Відповісти
Ах да. Еще есть две любимые мантры.
1. Клята русня.
2. Помстымося.

Которые несут в себе такой же эффект плацебо. На этом деятельность по защите украинцев заканчиваются. Можно еще видосик незламный посмотреть, где мы всегда перемагаем, а все что делает Путин это потому что он слабый.
показати весь коментар
25.03.2024 23:44 Відповісти
Та ***** мені і на ***** твого і на тебе **** кацапська, ви все одно здохнете однаково обісьцявшись.
показати весь коментар
26.03.2024 01:34 Відповісти
жерсть просто
показати весь коментар
25.03.2024 19:49 Відповісти
Ну так норм же. Мариуполь уничтожили, вот вам Харьков.
показати весь коментар
25.03.2024 19:52 Відповісти
кацапи якщо не захоплять Україну, то знищать тут всю інфраструктуру. Для того щоб досягнути хоча би довоєнного рівня котрий був далеко не прекрасний ************ десятиліття. Уже зараз є купу наслідків тиу Каховської ГЕС, Дніпро ГЕС, ось вам і харківська ТЕЦ, найбільш замінована територія у світі, і це ще далеко не кінець війни.
показати весь коментар
25.03.2024 19:55 Відповісти
Так кто же виноват что Украина вместо того чтобы выигрывать войну смеялась с русских чмобиков и крала помощь Запада. Теперь придется побыть грушей для битья снова.
показати весь коментар
25.03.2024 19:57 Відповісти
Ну які десятиліття. ЄС обіцяють за конфісковані 300 млрд євро відбудувати за 5 років. Не треба тут скиглити. Лише за минулий рік скільки ЄС нам трансформаторів привіз безкоштовно.
показати весь коментар
25.03.2024 20:12 Відповісти
Израиль чхал на США всю свою маленькую, победоносную войну. Так что теперь США и все другие союзники охладели к Израилю значительно.
показати весь коментар
25.03.2024 19:59 Відповісти
Netanyahu knows that Biden's days in the White House are numbered, and then, when Trump comes back, there will be absolutely nothing that Israel can do to Ghaza, or the West Bank, or Lebanon, that Trump would not fully support. Absolutely nothing in the world.
показати весь коментар
26.03.2024 07:06 Відповісти
Трамписты могут наложить вето только на поставки оружия Украине и Израилю. Хотя справедливости ради хочу припомнить Израилю как он так же блокировал нам поставки оружия.
показати весь коментар
25.03.2024 20:01 Відповісти
Трамписты обожают Израиль. Израиль не любят демократы. Часть вообще отказывается голосовать за Байдена так как США не поддержало Хамас, который демократы считают угнетенными.
показати весь коментар
25.03.2024 20:03 Відповісти
Сказки пьяного ежа что трамписты обожают Израиль. Не знаю фактов что демократы недолюбливают Израиль. А вот то что трамписты способствовали нападению на Израиль ето уже факт. Как тот факт что трамписты блокируют помощь Израилю так же как и Украине.
показати весь коментар
25.03.2024 20:07 Відповісти
Та ти взагалі схоже нічого не знаєш.
показати весь коментар
25.03.2024 20:58 Відповісти
это теперь что - миротворцев ООН отправят мочить жидов чтобы защитить Хамас, а "Пэтриоты" отправят Хйлу чтобы защитить нефтезаводы? и еще всем денег дадут за беспокойство. прям отличная политика для самоубийства.
показати весь коментар
25.03.2024 23:25 Відповісти
Якщо хтось не знав, отак виглядає трирівневий ЗЄ-захист енергосистеми.

Скоро узнаємо, як виглядає трирівнева ЗЄ-лінія оборони.
показати весь коментар
25.03.2024 19:57 Відповісти
Так, причому багато хто з нас - особисто.
показати весь коментар
25.03.2024 20:07 Відповісти
Радуйся.
показати весь коментар
25.03.2024 20:49 Відповісти
автомне поставите. не обов"язково відновляти, що колись було построєне. є ******* рішення
показати весь коментар
25.03.2024 19:57 Відповісти
Все є, тільки не при зелених
показати весь коментар
25.03.2024 20:02 Відповісти
камон, в лучшем случае там построят торговый центр. а "счастливых собственников" можно даже сейчас угадать. сколько всяких тецев\гесов за 30+ лет \частные собственники\ Ахметов и ко построили? а "государственные" мужи? зато "приватизировали" "убыточные" - только в путь, да и сейчас продолжают.
показати весь коментар
25.03.2024 23:30 Відповісти
Почему про это не пишет власть, а в разделе Бизнес Цензор за деньги публикуется? Что за взрыв мозга, две параллельные реальности какие-то.
Одни боятся написать плохие новости. Другие платят деньги, за то, чтобы эту новость написали, а потом дтэку ущерб кто нибудь возместил.
показати весь коментар
25.03.2024 20:00 Відповісти
Терехов одразу заявив, що ТЕЦ та підстанції були знищені.
показати весь коментар
25.03.2024 20:02 Відповісти
Северо-Донецкая ул., 2, Белгород, Белгородская обл., россия, 308000

Белгородская ТЭЦ, адрес:
показати весь коментар
25.03.2024 20:01 Відповісти
Не стало Залужного
И все начало меняться
В худшую сторону
Вы радуетесь тому, что горят НПЗ ?
Так это просто ёмкости горят
А у нас уничтожают ДНЕПРОГЭС
И ТЭЦ
Это несравнимые вещи
Мы сразу откатываемся лет на 50 назад
Каховской ГЭС нет- это катастрофа катастроф
Это были земледельческие земли
Гектары орошаемой земли
Теперь там будет Сахара
А мы трендом про сраные кацапские НПЗ
Что происходит?
Это же чистой воды предательство
На самом верху
Кто должен позаботиться и прикрыть энергетику?
Я так понимаю - надо приготовиться к тому,что прилетит в атомную станцию?
показати весь коментар
25.03.2024 20:02 Відповісти
Да посмотри на новости. Одни ураперемоги пошли, которые перекрываю ужасные катастрофы на фронте. На кого это рассчитано?
показати весь коментар
25.03.2024 20:04 Відповісти
Вы любите простые решения(( Вернуть Залужного, и он найдёт 100 систем ПВО и прикроет все ТЭЦ. Это невозможно, к сожалению.
показати весь коментар
25.03.2024 20:08 Відповісти
Это вы любите простые решения
Простого президента
Который врет по- простому
Косит от армии по- простому
Тырит по- простому
И вот уже два года мы живем
В нескончаемой ПРОСТОЙ КАТАСТРОФЕ
За которую надо благодарить
ПРОСТЫХ УКРАИНЦЕВ
Которые в 2019 так устали от СЛОЖНОГО ПОРОШЕНКО
И ВЫБРАЛИ ПРОСТЕНЬКОГО ЗЕЛЕНСКОГО
Подавитесь своим ПРОСТЫМ президентом
И его ПРОСТЫМИ ШАШЛЫКАМИ
показати весь коментар
25.03.2024 20:27 Відповісти
Галя, ти дебилка? НПЗ это стратегическая инфраструктура врага, уничтожение которой имеет куда более тяжёлые последствия для врага чем повреждение тец.
показати весь коментар
25.03.2024 20:33 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 20:15 Відповісти
А чим же влада займалась остані місяці ? це дескридитацію вищого воєного керівництва і що це дало , все тільки погіршилось ,друге це затягування з мобілізацією ВР вже чотири місяці ніяк не може прийняти закон говорять рейтинг в "найвеличнішого" може впасти ,корупція продовжуєтся розїдає знекровлену країну і головне ніхто ні за що не відповідає.
показати весь коментар
25.03.2024 20:16 Відповісти
Бо цей закон з самого початку був гімном.
показати весь коментар
25.03.2024 20:34 Відповісти
два роки х*ярили і ще якось трималось а тут одним залпом і все...ппо значить тільки жОПу прикриває
показати весь коментар
25.03.2024 20:23 Відповісти
Хм... відновлювати будуть мабуть в 2-3 рази довше, чим вона з нуля будувалася?
показати весь коментар
25.03.2024 20:30 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6 Белгородская ТЭЦ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A2-%D0%A2%D0%AD%D0%A6 Белгородская ГТ-ТЭЦ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A2%D0%A3-%D0%A2%D0%AD%D0%A6_%C2%AB%D0%9B%D1%83%D1%87%C2%BB Белгородская ГТУ-ТЭЦ «Луч»
Скинуть координаты!?
показати весь коментар
25.03.2024 20:44 Відповісти
Всі ці гігантські ТЕЦи, ГЕСи це совдеповські не економічні будови які вже відпрацювали свої ресурси. В 21-му столітті є нові види генерації та теплозабезпечення міст. У нас є дуже багато міст, де одна, або дві кочегарки на все місто, а теплотраси від них йдуть на десятки кілометрів втрачаючи по дорозі до 50 відсотків тепла. Треба якось вирішувати ці питання. Не треба придумвати велосипед, подивіться як такі питання вирішуються в країнах ЄС, США та ін.
показати весь коментар
25.03.2024 20:54 Відповісти
В США взрывают плотины и ГЭС?
показати весь коментар
25.03.2024 21:09 Відповісти
Галя, мова не про те. Я говорю, що треба не відбудовувати гіганти, а в місто зруйнованих будувати невеликі ТЕЦи, щоб не транспортувати тепло десятками кілометрів. Треба гріти будинки, а не землю. Так зрозуміло?
показати весь коментар
25.03.2024 22:24 Відповісти
Шариков, шо тут непонятного?
Тут такое дело - на все нужны денежки
Я вот ,к примеру, Шариков , всю жизнь налоги плачу
А вы ?
Вам ,наверное, как и вашему персонажу- СВЕЗЛО? Ой, свезло....
показати весь коментар
25.03.2024 22:34 Відповісти
Я вже нічого не плачу бо на пенсії. А раніше платив. 40 років платив податки і не маленькі, вам скажу. Написав це тому шо Терехов казав шо на відновлення підуть роки і постане питання розібрати та побудувати нову. Тоді за які дєньюШки він збирається це робити? Якщо витрачати кошти то краще на те шо я написав, а не знову на гіганта шоб якесь ***** ще раз стрельнуло. Там же 40 км до кордону з *обнутим сусідом, якого нехай не любілі, але поважали великий процент харків'ян. Нарешті доперло їм, що ворог їм не бандеровці, бандеровці зараз на фронті воюють, а довбаний руZZкій ванька, який пускає по ним, як і по всій Україні ракети та стрілляє з автомата.
показати весь коментар
25.03.2024 22:45 Відповісти
Вот теперь я с Вами абсолютно согласна
Увы, ОПЫТ потому и называют ГОРЬКИМ
Что большинство не слушает мудрых
Большинство все жаждет попробовать на своей шкуре
Терехов уже попробовал
Надеюсь, проспекта Маршала Жукова
В Харькове никогда не будет?
показати весь коментар
25.03.2024 22:55 Відповісти
Я вам більше скажу, на українську мову не тільки Тєрьєхов перейшов, а навіть прості харків'яни в новинах інтерв'ю дають виключно українською
показати весь коментар
25.03.2024 23:09 Відповісти
Там, наверное,тоже есть немолодые плотины
показати весь коментар
25.03.2024 21:10 Відповісти
Дамба Гувера
показати весь коментар
25.03.2024 21:27 Відповісти
Так американцы не позволили никому
Взорвать дамбу Гувера
Хотя она старше нашей ДНЕПРОГЭС
показати весь коментар
25.03.2024 21:40 Відповісти
Даже и не знаю что сказать... Это пи..ц
показати весь коментар
26.03.2024 08:14 Відповісти

