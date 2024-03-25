Росіяни зруйнували найбільшу ТЕЦ на Харківщині, на її відновлення знадобляться роки
Найбільша у регіоні Харківська ТЕЦ-5 припинила генерацію електроенергії внаслідок завданих російськими ударами 22 березня руйнувань, на її відновлення знадобляться роки.
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5", передає Укрінформ.
"22 березня енергетика Харківщини та ТЕЦ-5 зокрема внаслідок масованої атаки ворога зазнала найбільших руйнувань з початку воєнних дій. Сьогодні живлення міста відбувається силами інших регіонів", – йдеться у повідомленні.
В компанії уточнили, що через руйнування ТЕЦ-5 Харків втратив основні потужності генерування теплової та електричної енергії для міста.
Повністю оцінити масштаби завданих теплоцентралі збитків та необхідних відновлювальних робіт на об’єкті можна буде лише після завершення огляду та розбору завалів. Але, на думку енергетиків, це вкрай трудомісткий і затратний процес, співставний із новим будівництвом, додали у пресслужбі ТЕЦ.
"Відновлення теплоелектроцентралі передбачає виготовлення ексклюзивного обладнання енергоблоків, зокрема, турбін, генераторів тощо. У разі повноцінного фінансування робіт, допомоги з виробництвом і поставкою устаткування, процес реконструкції триватиме не один рік", – зазначив головний виконавчий директор ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" Олександр Мінкович.
Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що минулої пʼятниці ворог фактично знищив основні енергетичні об'єкти, за рахунок яких живилося місто. Через пошкодження енергетичної інфраструктури у Харкові досі зберігається відчутний дефіцит електроенергії. Через це опалювальний сезон у місті завершать достроково.
Росія завдала наймасованішої атаки по енергосистемі України. Які наслідки?
Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномасштабної війни атаки на українську енергетику вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей, тому виконання умов ПСО опинилося під загрозою.
Група ДТЕК оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Також постраждали ТЕС "Центренерго".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Клята русня.
2. Помстымося.
Которые несут в себе такой же эффект плацебо. На этом деятельность по защите украинцев заканчиваются. Можно еще видосик незламный посмотреть, где мы всегда перемагаем, а все что делает Путин это потому что он слабый.
для самоубийства.
Скоро узнаємо, як виглядає трирівнева ЗЄ-лінія оборони.
Одни боятся написать плохие новости. Другие платят деньги, за то, чтобы эту новость написали, а потом дтэку ущерб кто нибудь возместил.
Белгородская ТЭЦ, адрес:
И все начало меняться
В худшую сторону
Вы радуетесь тому, что горят НПЗ ?
Так это просто ёмкости горят
А у нас уничтожают ДНЕПРОГЭС
И ТЭЦ
Это несравнимые вещи
Мы сразу откатываемся лет на 50 назад
Каховской ГЭС нет- это катастрофа катастроф
Это были земледельческие земли
Гектары орошаемой земли
Теперь там будет Сахара
А мы трендом про сраные кацапские НПЗ
Что происходит?
Это же чистой воды предательство
На самом верху
Кто должен позаботиться и прикрыть энергетику?
Я так понимаю - надо приготовиться к тому,что прилетит в атомную станцию?
Простого президента
Который врет по- простому
Косит от армии по- простому
Тырит по- простому
И вот уже два года мы живем
В нескончаемой ПРОСТОЙ КАТАСТРОФЕ
За которую надо благодарить
ПРОСТЫХ УКРАИНЦЕВ
Которые в 2019 так устали от СЛОЖНОГО ПОРОШЕНКО
И ВЫБРАЛИ ПРОСТЕНЬКОГО ЗЕЛЕНСКОГО
Подавитесь своим ПРОСТЫМ президентом
И его ПРОСТЫМИ ШАШЛЫКАМИ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A2-%D0%A2%D0%AD%D0%A6 Белгородская ГТ-ТЭЦ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A2%D0%A3-%D0%A2%D0%AD%D0%A6_%C2%AB%D0%9B%D1%83%D1%87%C2%BB Белгородская ГТУ-ТЭЦ «Луч»
Скинуть координаты!?
Тут такое дело - на все нужны денежки
Я вот ,к примеру, Шариков , всю жизнь налоги плачу
А вы ?
Вам ,наверное, как и вашему персонажу- СВЕЗЛО? Ой, свезло....
Увы, ОПЫТ потому и называют ГОРЬКИМ
Что большинство не слушает мудрых
Большинство все жаждет попробовать на своей шкуре
Терехов уже попробовал
Надеюсь, проспекта Маршала Жукова
В Харькове никогда не будет?
Взорвать дамбу Гувера
Хотя она старше нашей ДНЕПРОГЭС