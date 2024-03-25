В Україні відновлено вже 871 пошкоджений росіянами медзаклад

За понад 25 місяців у різних областях України повністю або частково відновлений 871 об’єкт медзакладів. Зокрема, 513 об’єктів відновлені повністю та ще 358 – частково. Найбільше – в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

За цей час ворог пошкодив 1554 медзаклади та ще 205 – зруйнував повністю (об'єкти відновленню не підлягають).

Найбільших втрат зазнали медзаклади Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Київської та Чернігівської областей.

У повному обсязі отримати інформацію щодо ступеня руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо.

Крім того, російська армія знищила 257 автівок екстреної медичної допомоги, 150 – пошкодила та ще 125 – захопила.