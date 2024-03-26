Мінфін створив "дашборд" для аналізу зарплат держслужбовців

Міністерство фінансів розробило та опублікувало аналітичний інструмент ("дашборд") щодо оплати праці та кількості працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади у січні 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що з початку 2024 року в Україні змінено підходи до оплати праці в межах реформи системи оплати праці державних службовців.

Відтепер видатки держави на заробітну плату працівників державних органів можна відстежити за допомогою "дашборду", який буде постійно оновлюватись щомісяця.

"Цей інструмент дозволяє побачити середні заробітні плати працівників у державних органах на рівні посад, адже основне завдання Мінфіну ‒ забезпечити ефективність використання коштів державного бюджету, зробити більш прозорою та справедливою оплату праці державних службовців, пом’якшити тенденцію плинності та відтоку держслужбовців і посилити роль держави як роботодавця", – прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Крім того, Мінфін вдосконалює програмні продукти, які використовуються у сфері публічних фінансів.

Так, за допомогою автоматизованої інформаційної системи онлайн-взаємодії з розпорядниками коштів державного бюджету (АІС "ГРК-ВЕБ") з початку цього року Мінфін отримав можливість автоматизувати процеси отримання даних від розпорядників бюджетних коштів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив нову систему оплати праці для державних службовців на основі кваліфікації посад і грейдів. Із початку року 70% зарплати держслужбовця становлять оклад, і лише 30% – премії.

Також з 1 січня уряд вирішив скоротити кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.

За оцінками Мінфіну, нова система оплати праці та скорочення вакансій дозволить зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх на потреби безпеки й оборони.