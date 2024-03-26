Україна планує імпортувати рекордний з початку року обсяг електроенергії
У четвер, 26 березня, Україна імпортує рекордний з початку року обсяг електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зокрема, упродовж доби електроенергію імпортуватимуть з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Загальний запланований обсяг – 18 649 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 537 МВт.
Водночас експорт електроенергії не планується.
Зазначається, що енергетики цілодобово працюють над ліквідацією наслідків ракетних та дронових атак росіян. На всіх постраждалих об’єктах триває розбір завалів. Там, де є дозвіл ДСНС, проводяться аварійно-відновлювальні роботи.
Зокрема, на Одещині фахівці відновили частину обладнання на одній з постраждалих підстанцій. Завдяки цьому вдалось підвищити спроможність високовольтних мереж передавати електроенергію та зменшити періоди обмеження споживанні.
На Хмельниччини та в Кривому Розі обмеження споживання наразі немає. Але при збільшенні споживання енергетики будуть вимушені застосовувати графіки відключень.
Найважчою залишається ситуація на Харківщині. Енергетики працюють над поетапним заживленням споживачів за резервними схемами.
В "Укренерго" додали, що на ранок через погодні умови знеструмлено 69 населених пунктів в Одеській області.
Через бойові дії та з інших причин знеструмлено 405 населених пунктів. Унаслідок обстрілів також є нові знеструмлення в Дніпропетровськійта Донецькій областях.
Через технологічні пошкодження є знеструмлення на Кіровоградщині та Сумщині.
