Україна планує імпортувати рекордний з початку року обсяг електроенергії

У четвер, 26 березня, Україна імпортує рекордний з початку року обсяг електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, упродовж доби електроенергію імпортуватимуть з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Загальний запланований обсяг – 18 649 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 537 МВт.

Водночас експорт електроенергії не планується.

Зазначається, що енергетики цілодобово працюють над ліквідацією наслідків ракетних та дронових атак росіян. На всіх постраждалих об’єктах триває розбір завалів. Там, де є дозвіл ДСНС, проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

Зокрема, на Одещині фахівці відновили частину обладнання на одній з постраждалих підстанцій. Завдяки цьому вдалось підвищити спроможність високовольтних мереж передавати електроенергію та зменшити періоди обмеження споживанні.

На Хмельниччини та в Кривому Розі обмеження споживання наразі немає. Але при збільшенні споживання енергетики будуть вимушені застосовувати графіки відключень.

Найважчою залишається ситуація на Харківщині. Енергетики працюють над поетапним заживленням споживачів за резервними схемами.

В "Укренерго" додали, що на ранок через погодні умови знеструмлено 69 населених пунктів в Одеській області.

Через бойові дії та з інших причин знеструмлено 405 населених пунктів. Унаслідок обстрілів також є нові знеструмлення в Дніпропетровськійта Донецькій областях.

Через технологічні пошкодження є знеструмлення на Кіровоградщині та Сумщині.