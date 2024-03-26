Колишня Фінсько-російська торгова палата відкриє офіс у Києві

Фінська конфедерація бізнесу EK (Elinkeinoelämän Keskusliitto) і Торгова палата EastCham Finland відкривають спільний офіс у Києві.

Офіс допомагатиме залучати фінські компанії до проєктів реконструкції в Україні та відіграватиме важливу роль у діалозі з українською владою, повідомляє фінське видання Yle із посиланням на спільний пресреліз бізнес-об'єднань.

Місія офісу – надавати фінським компаніям інформацію про український ринок та середовище роботи, про проєкти реконструкції в Україні та їх фінансування, а також допомога з пошуком місцевих партнерів.

Очолить офіс Олена Куцай, яка до переходу на цю посаду працювала у Раді бізнес-омбудсмена України.

Торгова палата EastCham Finland раніше мала назву "Фінсько-російська торгова палата" та займалася розвитком торгових стосунків з РФ. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну вона відкрито засудила Росію, змінила назву та почала консультувати фінські компанії щодо виходу з російського ринку.

До початку повномастабного російського вторгнення експорт фінських товарів в Україну становив близько 200 мільйонів євро. У 2023 році експорт товарів склав понад 160 мільйонів євро, що майже на 10% більше, ніж рік тому. Зараз в Україні працює 20-30 фінських компаній.