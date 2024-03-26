"Укрзалізниця" оголосила повторний конкурс на харчування у швидкісних поїздах

"Укрзалізниця" оголосила конкурс на пошук партнера для забезпечення послуг харчування у швидкісних поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+".

"Після консультацій з представниками ринку продовольчого рітейлу, обговорення операційної моделі та детальних технічних вимог і очікувань "Укрзалізниці" від потенційного контрагента, опрацювання пропозицій та коментарів від гравців ринку залізниця фіналізувала документацію та оголошує конкурс", – сказано в повідомленні компанії.

Подача пропозицій триватиме впродовж 14 днів, після чого відбудеться опрацювання поданих документів та буде визначений переможець аукціону.

Тендер пройде на майданчику Smart Tender. Його бюджет – 1,898 млн грн.

Хто забезпечує "Укрзалізницю" продуктами

Попередній конкурс на організацію харчування пасажирів поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" було оголошено у Prozorro у жовтні 2023 року. За його умовами, харчування мало надаватися в 10 поїздах (по 9 вагонів) Hyundai Rotem, двох поїздах по 6 вагонів Skoda, двох електропоїздах (по 9 вагонів) ЄКр-1 та двох поїздах (по 5 вагонів) МПЛТ на 400 місць/поїзд.

Проте торги не відбулися, оскільки "Укрзалізниця" дискваліфікувала переможця тендеру.