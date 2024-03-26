Дефіцит міжнародної допомоги Україні наступного року може сягнути $15 мільярдів, – нардеп

Нестача фінансової допомоги від міжнародних партнерів у наступному році може становити $10-15 млрд, а прихований додатковий дефіцит держбюджету цього року становить 300-400 млрд грн без урахування додаткової мобілізації.

Такі дані озвучив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос") на конгресі "Реформа державних фінансів – шлях до відновлення України" в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Повертаючись до викликів, які стоять, наступного року, швидше за все, різниця між необхідним міжнародним фінансуванням буде в $10-15 млрд, яких не вистачатиме", – сказав Железняк.

Він наголосив на важливості підтримки бізнесу у зв'язку з перспективою недоотримання макрофінансової допомоги до бюджету.

"Я це згадав не для того, щоб нагнати, напевно, якогось страху, а для того, щоб у всіх нас було чітке розуміння, що підтримка бізнесу цього року є умовою виживання наступного року", – зазначив нардеп.

"І, на жаль, бачачи цифри бюджету, я розумію, що нам уже не вистачає 300-400 млрд грн без додаткової мобілізації. Це також факт", – зазначив Железняк.

Бюджет на 2024 рік

Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету на 2024 рік визначено в розмірі 1,77 трлн грн (без урахування можливої грантової допомоги), витрати – 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Згідно з оновленою програмою розширеного фінансування EFF з МВФ, якщо у 2023 році зовнішнє фінансування становило $42,5 млрд, а цього року воно прогнозується на рівні $38,1 млрд, то наступного очікується його скорочення до $22,9 млрд.

