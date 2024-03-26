Промисловці і підприємці скликають надзвичайний з’їзд

Правління Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) та Рада Об’єднання організацій роботодавців України ухвалили рішення провести позачерговий надзвичайний з’їзд.

З’їзд має відбутися у другому кварталі цього року і буде присвячений посиленню української економіки для подальшого протистояння ворогу та забезпечення життєдіяльності суспільства, повідомляється на сайті УСПП.

Очікується, що участь у з'їзді візьмуть представники парламенту, уряду, Офісу президента, місцевого самоврядування, об'єднань промисловців, підприємців і роботодавців, НАНУ, профспілок.

Представники Українського союзу промисловців і підприємців вказують на критичну залежність держбюджету України від зовнішньої фінансової допомоги: 50% витрат очікується покрити саме за рахунок цих коштів (грантів, позик, кредитів тощо).

Водночас зростають ризики зменшення зовнішньої допомоги. Зокрема, Конгрес США зволікає із рішенням щодо виділення пакета на $60 млрд для України ще з осені минулого року і прогресу у цьому питанні не очікується принаймні до середини квітня

При цьому зростання ВВП України також повільне: за офіційними прогнозами, у цьому році воно не перевищить 4%, а у наступному становитиме менше 6%. Це не дозволить компенсувати втрати, завдані повномасштабною війною ("мінус" 29% ВВП у 2022 році).

З огляду на це бізнес, промисловці, підприємці, роботодавці, громадські організації ініціювали розробку Плану дій для збереження стійкості економіки та підвищення її самодостатності, у тому числі на основі національної економічної платформи "Зроблено в Україні".

"Маємо напрацювати конкретний алгоритм дій: що потрібно зробити в податковій сфері, питаннях доступу виробників до фінансових ресурсів, локалізації виробництва тощо, з тим, щоби отримати більш суттєві показники зростання ВВП, платоспроможності внутрішнього ринку і нашої спроможності підвищити відсоток самозабезпечення держбюджету", – наголосив президент УСПП Анатолій Кінах.

За його словами, більшість пропозицій від підприємців вже опрацьовує Антикризовий штаб стійкості економіки в умовах воєнного стану, що працює на майданчику УСПП.

Штаб вже надав рекомендації парламенту, уряду, Офісу президента, РНБО, Нацбанку щодо розвитку гірничо-металургійної галузі (падіння у 2022 році на 63%), агропереробки (особливо на фоні проблем з блокуванням польського кордону), транспортної інфраструктури, машинобудування, ресурсного забезпечення підприємців, зайнятості, збереження і розвитку трудового потенціалу.

В УСПП додали, що вже розпочали підготовку переліку конкретних заходів з реалізації указів президента щодо запуску економічної платформи "Зроблено в Україні", спільної заяви уряду та бізнес-асоціацій щодо поглиблення співпраці. Однак стикнулися зі спробою блокування своєї роботи з боку окремих представників Секретаріату Кабінету Міністрів.

"Наразі ситуація вирішується у правовому полі, а діловий союз продовжує свою діяльність, спрямовану на підтримку вітчизняних виробників і експортерів, пошуку ресурсної бази для протидії агресії РФ, запуску проєктів із відновлення України та модернізації ключових галузей її економіки", – додали в організації.