Промисловці і підприємці скликають надзвичайний з’їзд

Правління Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) та Рада Об’єднання організацій роботодавців України ухвалили рішення провести позачерговий надзвичайний з’їзд.

З’їзд має відбутися у другому кварталі цього року і буде присвячений посиленню української економіки для подальшого протистояння ворогу та забезпечення життєдіяльності суспільства, повідомляється на сайті УСПП.

Очікується, що участь у з'їзді візьмуть представники парламенту, уряду, Офісу президента, місцевого самоврядування, об'єднань промисловців, підприємців і роботодавців, НАНУ, профспілок.

Представники Українського союзу промисловців і підприємців вказують на критичну залежність держбюджету України від зовнішньої фінансової допомоги: 50% витрат очікується покрити саме за рахунок цих коштів (грантів, позик, кредитів тощо).

Водночас зростають ризики зменшення зовнішньої допомоги. Зокрема, Конгрес США зволікає із рішенням щодо виділення пакета на $60 млрд для України ще з осені минулого року і прогресу у цьому питанні не очікується принаймні до середини квітня

При цьому зростання ВВП України також повільне: за офіційними прогнозами, у цьому році воно не перевищить 4%, а у наступному становитиме менше 6%. Це не дозволить компенсувати втрати, завдані повномасштабною війною ("мінус" 29% ВВП у 2022 році).

З огляду на це бізнес, промисловці, підприємці, роботодавці, громадські організації ініціювали розробку Плану дій для збереження стійкості економіки та підвищення її самодостатності, у тому числі на основі національної економічної платформи "Зроблено в Україні".

Читайте також: Війна нічого не змінила, підприємці скаржаться на тиск правоохоронців, – голова ТСК Ради із захисту прав інвесторів

"Маємо напрацювати конкретний алгоритм дій: що потрібно зробити в податковій сфері, питаннях доступу виробників до фінансових ресурсів, локалізації виробництва тощо, з тим, щоби отримати більш суттєві показники зростання ВВП, платоспроможності внутрішнього ринку і нашої спроможності підвищити відсоток самозабезпечення держбюджету", – наголосив президент УСПП Анатолій Кінах.

За його словами, більшість пропозицій від підприємців вже опрацьовує Антикризовий штаб стійкості економіки в умовах воєнного стану, що працює на майданчику УСПП.

Штаб вже надав рекомендації парламенту, уряду, Офісу президента, РНБО, Нацбанку щодо розвитку гірничо-металургійної галузі (падіння у 2022 році на 63%), агропереробки (особливо на фоні проблем з блокуванням польського кордону), транспортної інфраструктури, машинобудування, ресурсного забезпечення підприємців, зайнятості, збереження і розвитку трудового потенціалу.

В УСПП додали, що вже розпочали підготовку переліку конкретних заходів з реалізації указів президента щодо запуску економічної платформи "Зроблено в Україні", спільної заяви уряду та бізнес-асоціацій щодо поглиблення співпраці. Однак стикнулися зі спробою блокування своєї роботи з боку окремих представників Секретаріату Кабінету Міністрів.

"Наразі ситуація вирішується у правовому полі, а діловий союз продовжує свою діяльність, спрямовану на підтримку вітчизняних виробників і експортерів, пошуку ресурсної бази для протидії агресії РФ, запуску проєктів із відновлення України та модернізації ключових галузей її економіки", – додали в організації.

Топ коментарі
+9
Кінах ще не здох ?! Не забудьте ще гетманцева запросити !
показати весь коментар
26.03.2024 17:48 Відповісти
+9
"Очікується, що участь у з'їзді візьмуть представники парламенту, уряду, Офісу президента......." - далі можна не читати! Всі інші - не потрібні.....
показати весь коментар
26.03.2024 17:55 Відповісти
+8
Шабаш недобитків ПР.
показати весь коментар
26.03.2024 18:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто підкаже, де приймають ставки на "приліт" у це збіговисько?
показати весь коментар
26.03.2024 17:19 Відповісти
О, кинах всплыл!

Депутат от Партии регионов Анатолий Кинах

нашел позитив в подаче Россией заявления в ВТО относительно

намерений применить против Украины экономические санкции.

https://lb.ua/tag/5618_anatoliy_kinah
показати весь коментар
26.03.2024 17:26 Відповісти
Азірова запросили?
показати весь коментар
26.03.2024 17:31 Відповісти
Якщо уряд неспроможний , то чому владі не підтримати План дій, які розробив Український союз промисловців і підприємців на чолі з Анатолієм Кінахом. Чи зевлада і далі має знищувати середній і малий бізнес ?
показати весь коментар
26.03.2024 17:47 Відповісти
Кінах ще не здох ?! Не забудьте ще гетманцева запросити !
показати весь коментар
26.03.2024 17:48 Відповісти
Фільм жахів "Мумії оживають"
показати весь коментар
26.03.2024 17:49 Відповісти
Запізно пити боржомі, коли вже нирки відпали.

Треба було викидати ЗЄ-владу на помийку ще, коли він у 2020 році просрав вщент економіку.
Але ж мудрий наріт тоді волав "дайтє єму єщьо 100 днєй".
Зараз нема вже давно ніякої економіки - виключно штучне дихання з бабла Заходу.
показати весь коментар
26.03.2024 17:52 Відповісти
"Очікується, що участь у з'їзді візьмуть представники парламенту, уряду, Офісу президента......." - далі можна не читати! Всі інші - не потрібні.....
показати весь коментар
26.03.2024 17:55 Відповісти
Шабаш недобитків ПР.
показати весь коментар
26.03.2024 18:01 Відповісти
Ця шобла - самі зрадники. На чолі з тим кінахом.
показати весь коментар
26.03.2024 21:21 Відповісти
Запросіть Гетьманцева на цей зʼїзд і повісьте його.
показати весь коментар
26.03.2024 22:09 Відповісти
Я так розумію, ОП не просто "візьме участь у з'їзді", а буде сидіти у президіумі?
показати весь коментар
26.03.2024 23:48 Відповісти
Вже б і писали ,що збір недобитків колоборантів ,не вистачає у списку лише шмигаля з гетьмануцевим
показати весь коментар
27.03.2024 08:47 Відповісти

