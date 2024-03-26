У Києві немає програми підтримки для 400 тисяч переселенців, – омбудсмен

У Києві проживає понад 400 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час відкритого засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Київський міській військовій адміністрації, передає Укрінформ.

"У місті Києві, за нашими даними, більше ніж 400 тис. громадян України зі статусом ВПО", – сказав Лубінець.

Він зазначив, що попри велику кількість ВПО, у Києві немає програми підтримки таких осіб. За його словами, таку програму необхідно напрацювати і дуже швидко.

"Я проїхав багато регіонів України, і, як правило, завжди на рівні області створено регіональну програму, прийняті програми підтримки з фінансовим ресурсом. Чи зроблено це в усіх регіонах України? Ні. Я, наприклад, здивувався, коли побачив, що в місті Києві такої програми немає", – сказав Лубінець.

Він зауважив, що загалом в Україні налічується 4,9 млн ВПО, 2,6 млн отримували фінансову допомогу.

"З 1 березня, на жаль, ми бачимо, що велика кількість, за нашими приблизними підрахунками, більше ніж 1 млн людей, перестануть отримувати таку допомогу. Ми розуміємо, що у нас на все не вистачає коштів. Ми підтримуємо дії уряду щодо верифікації осіб, яким надається фінансова допомога. Поряд із тим, ми будемо категорично проти, якщо ми побачимо, що найбільш вразливі категорії громадян України зі статусом ВПО не отримують такої допомоги", – сказав омбудсмен.

Хто з пересленців може отримувати допомогу

Як повідомлялося, 1 березня умови виплат для ВПО змінилися. Їх продовжать ще на 6 місяців лише для ВПО з числа пенсіонерів, для громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи, для дітей з інвалідністю, для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тощо. У підсумку кількість отримувачів таких виплат зменшиться з 2,5 млн до 1,5 млн осіб.

Кабінет Міністрів також продовжив термін подачі заяв на отримання державної допомоги для деяких категорій внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 30 квітня.