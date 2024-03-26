БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Держпідприємство Мінкульту роздало ще 570 мільйонів бюджетних коштів на телемарафон

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" у березні уклало угоди з телеканалами, що входять до марафону "Єдині новини #UAразом" та російськомовного каналу "Freeдом", на виготовлення контенту протягом 2024 року на загальну суму 568 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro та "007".

Найбільший контракт на 2024 рік вартістю 190 млн грн уклали з ТОВ "Ми – Україна". Ціна години контенту для телемарафону становитиме 196 тис. грн, як і минулого року. Ця фірма з’явилась у телемарафоні наприкінці 2022 року, після трнр, як "Новинна група Україна" Ріната Ахметова здала свою ліцензію державі, а її тележурналісти перейшли на новий телеканал "Ми – Україна".

Бенефіціаром нової фірми є Ігор Петренко. За даними видання "Детектор медіа", це директор департаменту внутрішньої політики Міжнародного центру перспективних досліджень, а фінансувати канал могли нібито через "Енергоатом".

Решту замовлень розподілили між телеканалами олігархів, як і минулого року:

  • ТОВ "СЛМ Новини" Віктора Пінчука отримало два замовлення на суму майже 190 млн грн. Зокрема, 142 млн грн – на "Єдині новини #UAразом" по 158 тис. грн за годину та 48 млн грн – на "Freeдом" по 90 тис. грн за годину. Минулого року ціни від цієї фірми були на 9% нижчими – 143 тис. грн і 82 тис. грн за годину відповідно.
  • Група Ігоря Коломойського отримала замовлень на 187 млн грн. Зокрема ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" уклало угоду 139 млн грн на "Єдині новини #UAразом" по 155 тис. грн за годину, а Іноземне підприємство "1+1 Продакшн" – 48 млн грн на "Freeдом" по 92 тис. грн за годину. У минулому році ціни були на 9% нижчими – 141 тис. грн і 84 тис. грн за годину відповідно.

Угод з телеканалом "Інтер" у "Прозорро" наразі немає.

Крім того, учасником телемарафону є "Парламентський телеканал "Рада". Але державний телеканал виготовляє контент не сам, а замовляє його ТОВ "Кінокіт", і за час вторгнення заплатив їй вже 228 млн грн.

"Кінокіт" раніше пов'язували з колишнім заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком, який курував телемарафон. Фірма належить Юлії Дроздовій, випускниці Української кіношколи, заснованої дружиною Тимошенка.

Однак журналісти Bigus.Info виявили, що Дроздова була юридичною радницею фірми Тімура Міндіча – колишнього бізнес-партнера Володимира Зеленського.

Очолює "Кінокіт" телепродюсер і режисер Максим Онанко. Днями Мінкульт підтвердив "Кінокіту" статус критично важливої організації в особливий період, що дозволяє йому бронювати працівників від мобілізації.

Загалом під час повномасштабного вторгнення держпідприємство "МПІУ" і телеканал "Рада" вже заплатили виробникам контенту для марафонів 1,21 млрд грн.

На телемарафон за два роки витратили понад 1,2 мільярда

Топ коментарі
+21
Проблема навіть не в тому, що ту фігню ніхто не дивиться, а в тому, що це знають навіть ті, зто виділяє на ту фігню державні гроші. Отже в чому тут причина? В дурості? Ні! Так тирять наші державні гроші! Під час війни. Звичайне мародерство.
показати весь коментар
26.03.2024 19:18 Відповісти
+18
і для похоронок в українські родини через нестачу фортифікацій...

ду-май-те !!!!
Бетон товарный П3В30 (М-400)

2 880 ₴/куб.м

570 000 000 : 3 000 = 190 000 кубів бетону

на один бункер Тобрук потрібно було 11 кубів, тобто, на киздафон

кинули 19 000 бетонних бункерів, а не на фронт !!!!!!!

ще раз: девьятнадцать тисяч бетонних бункерів
показати весь коментар
26.03.2024 19:30 Відповісти
+9
люди многие бедствуют, недоедают, лишились жилья, а у этих пир во время войны
показати весь коментар
26.03.2024 19:16 Відповісти
Матеріали для майбутньої кримінальної справи
показати весь коментар
26.03.2024 19:09 Відповісти
26.03.2024 19:30 Відповісти
ось таких

показати весь коментар
26.03.2024 19:55 Відповісти
Мне просто интересно, кто его смотрит? О_о Я смотрел его иногда первые две недели, пока жену в Германию не отправил. Ну там же в этом марафоне сплошной сюррр....
показати весь коментар
26.03.2024 19:14 Відповісти
электорат Зе..*******
показати весь коментар
26.03.2024 19:17 Відповісти
жінка повернулась? чи вже за німцем арабського походження?
показати весь коментар
27.03.2024 17:18 Відповісти
Нет, я ей возвращаться запретил и пообещал приехать к ней когда смогу. Спустя год приехал.
показати весь коментар
27.03.2024 17:29 Відповісти
напевно через Тису плив?
показати весь коментар
28.03.2024 10:55 Відповісти
Нет, так бы я не рискнул. Я хорошо плаваю и знаю, что такое горное течение.
показати весь коментар
31.03.2024 00:56 Відповісти
Медіа магнати і 95-й квартал не мають бідувати. Ніколи стільки не брешуть, як перед виборами, після полювання і під час війни.
показати весь коментар
26.03.2024 23:18 Відповісти
Сепари з телемарафону атакують воїна ЗСУ - Віталій Овчаренко https://www.youtube.com/hashtag/%D1%88%D0%BE%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8 #шоубісики

https://www.youtube.com/watch?v=kamoHIBcvqM
показати весь коментар
27.03.2024 10:50 Відповісти
****** вороги, гірше *****!!!
показати весь коментар
26.03.2024 19:25 Відповісти
Люстрація треба проводити, не баками для сміття, а міцною вірьовкою!
Сашко Білий попереджав про ухилянтів, тому переляканий аваків з вертухаями з МВС і убили Патріота за Правду! Бо їм страшно стало…
Зам мвс Чоботарь, може це підтвердити, з держСекретарем Мвс …
показати весь коментар
26.03.2024 19:35 Відповісти
благодаря этой фуйне, я не смотрю телик ваааабщеее
показати весь коментар
26.03.2024 19:43 Відповісти
На телемордафоні від зеленого блазня одна і та сама заставка майже вісім місяців.
показати весь коментар
26.03.2024 21:23 Відповісти
А й справді, навіщо нам зброя? Зелені гниди продовжують своє нікчемне шоу!
показати весь коментар
26.03.2024 21:58 Відповісти
Трындец
показати весь коментар
26.03.2024 22:19 Відповісти
суки
показати весь коментар
26.03.2024 22:28 Відповісти
Гниди нелякані! Дограєтесь, недоумки тупі...
показати весь коментар
26.03.2024 22:40 Відповісти
Ух ты , оказывается у державы бабла немерянно ... раз на шМарафон сотни миллионов отваливают. Но все таки у меня есть вопрос - а чего до сих пор существует волонтерство и везде призывают народом сбрасываться для боевых частей на дроны , средства РЭБ и пр. если бабло есть на эту ТВ-убогость? Ау, Военный Вождь , проясни эту непонятку!
показати весь коментар
26.03.2024 23:10 Відповісти
Молодці зелено-сині шмарклі! Одним пострілом вбивають одразу кількох зайців: заощаджують на фінансуванні ЗСУ, ллють всіляке лайно у вуха пересічним, набивають бюджетними коштами кишені своїх подільників/друзів, піарять собачу кацапську мову.
показати весь коментар
26.03.2024 23:21 Відповісти
показати весь коментар
27.03.2024 10:02 Відповісти
беніна чорнорота потворна хвойда із борщовим набором.
показати весь коментар
27.03.2024 11:07 Відповісти
А де її син призовного віку? Дайте вгадаю, там же де і сини Данілова?
показати весь коментар
27.03.2024 13:52 Відповісти
І чоловік.
показати весь коментар
27.03.2024 14:30 Відповісти

