Держпідприємство Мінкульту роздало ще 570 мільйонів бюджетних коштів на телемарафон

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" у березні уклало угоди з телеканалами, що входять до марафону "Єдині новини #UAразом" та російськомовного каналу "Freeдом", на виготовлення контенту протягом 2024 року на загальну суму 568 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro та "007".

Найбільший контракт на 2024 рік вартістю 190 млн грн уклали з ТОВ "Ми – Україна". Ціна години контенту для телемарафону становитиме 196 тис. грн, як і минулого року. Ця фірма з’явилась у телемарафоні наприкінці 2022 року, після трнр, як "Новинна група Україна" Ріната Ахметова здала свою ліцензію державі, а її тележурналісти перейшли на новий телеканал "Ми – Україна".

Бенефіціаром нової фірми є Ігор Петренко. За даними видання "Детектор медіа", це директор департаменту внутрішньої політики Міжнародного центру перспективних досліджень, а фінансувати канал могли нібито через "Енергоатом".

Решту замовлень розподілили між телеканалами олігархів, як і минулого року:

ТОВ "СЛМ Новини" Віктора Пінчука отримало два замовлення на суму майже 190 млн грн. Зокрема, 142 млн грн – на "Єдині новини #UAразом" по 158 тис. грн за годину та 48 млн грн – на "Freeдом" по 90 тис. грн за годину. Минулого року ціни від цієї фірми були на 9% нижчими – 143 тис. грн і 82 тис. грн за годину відповідно.

Група Ігоря Коломойського отримала замовлень на 187 млн грн. Зокрема ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" уклало угоду 139 млн грн на "Єдині новини #UAразом" по 155 тис. грн за годину, а Іноземне підприємство "1+1 Продакшн" – 48 млн грн на "Freeдом" по 92 тис. грн за годину. У минулому році ціни були на 9% нижчими – 141 тис. грн і 84 тис. грн за годину відповідно.

Угод з телеканалом "Інтер" у "Прозорро" наразі немає.

Крім того, учасником телемарафону є "Парламентський телеканал "Рада". Але державний телеканал виготовляє контент не сам, а замовляє його ТОВ "Кінокіт", і за час вторгнення заплатив їй вже 228 млн грн.

"Кінокіт" раніше пов'язували з колишнім заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком, який курував телемарафон. Фірма належить Юлії Дроздовій, випускниці Української кіношколи, заснованої дружиною Тимошенка.

Однак журналісти Bigus.Info виявили, що Дроздова була юридичною радницею фірми Тімура Міндіча – колишнього бізнес-партнера Володимира Зеленського.

Очолює "Кінокіт" телепродюсер і режисер Максим Онанко. Днями Мінкульт підтвердив "Кінокіту" статус критично важливої організації в особливий період, що дозволяє йому бронювати працівників від мобілізації.

Загалом під час повномасштабного вторгнення держпідприємство "МПІУ" і телеканал "Рада" вже заплатили виробникам контенту для марафонів 1,21 млрд грн.