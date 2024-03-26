Мінфін продовжує знижувати ставки за облігаціями
Міністерство фінансів на первинних аукціонах 26 березня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 12,5 мільярда гривень (в еквіваленті), знизивши ставки.
Зокрема, від продажу річних облігацій надійшло 4,26 мільярда гривень. Ставка за ними знизилася до 16,26% річних, хоча тиждень тому Мінфін розміщував їх під 16,46%, а три тижні тому – під 16,8% річних, свідчать дані на сайті міністерства.
Крім того, 4,13 мільярда гривень вдалося залучити від продажу ОВДП з погашенням у січні 2026 року. Ставка за ними знизилася до17,2%, порівняно з 17,35% минулого тижня і 17,6% річних два тижні тому.
Ще 1,22 мільярда гривень надійшло від розміщення трирічних цінних паперів під 18,26%. Тиждень тому ставка за ними сягала 18,3%, а два тижні тому – 18,5% річних.
Мінфін також розмістив річні валютні облігації на $73,75 млн під 4,63% річних.
Як повідомлялося, Міністерство фінансів 19 березня розмістило ОВДП на загальну суму 16,33 мільярда гривень (в еквіваленті), знизивши ставки після несподіваного рішення Нацбанку знизити облікову ставку з 15% до 14,5% річних із 15 березня.
Скільки Мінфін залучив від продажу ОВДП на попередніх аукціонах?
-
12 березня Мінфін залучив 8,88 млрд грн від розміщення ОВДП у гривні;
-
5 березня міністерство розмістило облігації на загальну суму 7,59 мільярда гривень (в еквіваленті);
-
27 лютого Міністерство фінансів розмістило облігації внутрішньої державної позики на загальну суму 11 мільярдів гривень (в еквіваленті);
- 20 лютого Мінфін залучив від продажу облігацій 16,63 мільярда гривень (в еквіваленті);
- 13 лютого Мінфін розмістив ОВДП на загальну суму 5,45 мільярда гривень;
- 6 лютого Мінфін розмістив облігації на загальну суму 8,38 мільярда гривень (в еквіваленті);
- 30 січня Міністерство фінансів розмістило облігації внутрішньої позики на загальну суму 1,56 мільярда гривень;
- 23 січня Мінфін розмістив ОВДП на загальну суму 6 мільярда гривень (в еквіваленті), у тому числі від продажу облігацій у гривні надійшло 2,2 млрд грн.
- 16 січня Мінфін розмістив ОВДП на загальну суму 8,51 мільярда гривень (в еквіваленті).
- 9 січня Мінфін розмістив ОВДП на загальну суму 16,77 мільярда гривень, переважно, завдяки продажу валютних облігацій.
Загалом уряд України за 2023 рік залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 401,79 млрд грн, $3,69 млрд та 735,8 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 216,03 млрд грн, $3,34 млрд та 588 млн євро.
