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Новини
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Зеленський знову запровадив санкцїі проти "хрещеного батька" контрабанди Альперіна та його колег

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Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій проти 86 юридичних осіб, а також сімох фізичних.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідний указ №219 від 4 квітня оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

Згідно із документом, санкції запроваджено за ініціативою СБУ.

Зокрема, санкції на три роки запроваджено проти громадянина Ізраїлю Вадіма Альперіна, якого президент Володимир Зеленський називав одним із "хрещених батьків контрабанди" в Україні, а також громадян України Віктора Шермана, Юрія Кушніра та Ореста Адамчо (раніше – Орест Фірманюк). Ці підприємці були в переліку "топ-10 українських контрабандистів", проти яких РНБО вже вводила санкції у квітні 2021 року.

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Крім того, під санкції потрапили громадяни Румунії Александр Єріміцюц та Юріє Кушнір, Ореста Адамчо, росіянин Андрій Попов та громадянин Вірменії Араік Амірханян.

Санкції передбачають блокування активів та обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів й перевезень територією України, заборону виведення капіталів з України, заборону діяльності на території України.

Згідно з додатками до рішення РНБО, 73 із 86 юридичних осіб, проти яких введені санкції, зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, решта – на тимчасово окупованих територіях, у РФ та Китаї.

Автор: 

Зеленський Володимир (2507) контрабанда (246) санкції (4378) РНБО (507) Альперін Вадим (24)


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Топ коментарі
+8
А потом - опять
И снова
Владимир Александрович прекрасно справляется со своей миссией
Крестного отца УКРАИНСКОЙ МАФИИ
Пора снимать украинский римейк великого фильма
С Владимиром Александровичем в главной роли
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05.04.2024 13:44
+7
Санкції? А арештувати слабо? Принаймні тих до яких можна дотягнутися.
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05.04.2024 14:10
+5
А як там «вічні сідєльці від Зеленського», так і переховуються по камерах СБУ??
Шуфрич, калаМойського кавою хоть пригощає, на вигулах!!!
От татаров замутив і зелею!!…
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05.04.2024 13:46
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А потом - опять
И снова
Владимир Александрович прекрасно справляется со своей миссией
Крестного отца УКРАИНСКОЙ МАФИИ
Пора снимать украинский римейк великого фильма
С Владимиром Александровичем в главной роли
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05.04.2024 13:44 Відповісти
Так він з ролі й не виходив , як заліз на ровера для голобородьковатних телепків , так і злазити не хоче , бо вже левова частина тих вдарених об косяк дверей 73% , каже ,що за цього т.зв. піаніста не голосувала в 2019 р. А злазити прийдеться , при чому не туди , куди хотів.

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05.04.2024 13:52 Відповісти
уточнюю- знов на Х солі насипав))))
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05.04.2024 14:08 Відповісти
Я не специалист по этой части
Я и на рояле только пальцами играю
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05.04.2024 14:12 Відповісти
2-гий сезон "лохи зебіла" в "Дії" Альбертовича.
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05.04.2024 13:44 Відповісти
А як там «вічні сідєльці від Зеленського», так і переховуються по камерах СБУ??
Шуфрич, калаМойського кавою хоть пригощає, на вигулах!!!
От татаров замутив і зелею!!…
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05.04.2024 13:46 Відповісти
Санкції? А арештувати слабо? Принаймні тих до яких можна дотягнутися.
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05.04.2024 14:10 Відповісти
повертайся зебіле, вечірню блювоту від лідора взесвіту дивитимешся.
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05.04.2024 14:19 Відповісти
Альперін знає, що вова нелегетимний і можна какати на його санкції?
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05.04.2024 14:32 Відповісти
Паспорт еврейский не сдал, -35 лямов, хороша взятка, а щас то Альперін где? в Израиле?
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06.04.2024 14:05 Відповісти
95 кв в життя
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05.04.2024 14:52 Відповісти
Знову??? Потужний кейс коміка!
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05.04.2024 15:06 Відповісти
Но за Абрамовича заступался, чтобы санкции не водили против него.
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05.04.2024 15:08 Відповісти
Не орошают клюв?
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05.04.2024 16:29 Відповісти
це ж вже було!(С)
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05.04.2024 16:42 Відповісти
Чудні твої справи,Господи! Черговий урок окозамилювання-які санкції проти громадян України? Якщо ти порушуєш закон-на це є Кодекс (кримінальний,адміністративний і т.д),а не санкції.
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05.04.2024 16:43 Відповісти
Дійсно, які до біса санкції? Що воно меле? Це ж громадяни країни.
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05.04.2024 16:50 Відповісти
ще залигилось пожурити пальчиком або відправити на виховання до друга резнікова з яйцями для воїнів по 17 і гробовим мовчанням карманних коньтродюючих органів
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05.04.2024 17:51 Відповісти
"Отпевая контрабандиста" (офисная траурная)...

Траурной процессии не видать конца,
Слезы на глазах ЗЕ-пианиста,
Вадика Альперина, кровинушку свою,
Обозвать пришлось контрабандистом ...

В ОПе морщат лоб: ворюгам плакать не к лицу.
Проститутки-слуги все вуаль надели.
Безуглая в знак траура по крёстному отцу
На панель не выйдет две недели.

Начав с простого вора, сам всего сумел достичь.
В ОПе был наш Вадик уважаем.
Сам Андрей Борисыч его в ОПе принимал,
Наверно поздравлял с "девятым мая".

Некролог в газетах, телеграммам нет конца -
Но в "офисе" никто не унывает,
Назначат вместо Вадика нового "спеца"
Свято место пусто не бывает...
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05.04.2024 22:13 Відповісти
Не діляться?
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05.04.2024 22:17 Відповісти
вові вкрай треба гроші, а саме гроші відкатів
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06.04.2024 08:35 Відповісти
"...Ех, раз, єщьо раз, єщьо многа, многа раз..."
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06.04.2024 09:36 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html

Зеленский в "омане"
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06.04.2024 09:49 Відповісти
"и ещё неоднократно выйдет зачик погулять" прошу в панства вибачення за кацапську бо цитата
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06.04.2024 09:51 Відповісти
бубочка ночей не спить, думае, як-же захопити всю контробанду, тому що навіть він своею блазенською единою ізвіліною розуміе, що на президентських виборах, які відбудуться після нашої перемоги над ****** і його дикою ордою йому краще на балотуватися, а треба буде якнайшвидше тікати на землю обетовану, там мама Рімма його жде в хатинкі на березі Середземного моря, а без бабла він звичейний блазень зі пятого десятка, а без вкраденого бабла на крові він ніхто, і зовуть його блазень.
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06.04.2024 11:01 Відповісти
шикарные идеи у пол-шестого, посадить контрабандиста низя, введем санкции, какие? не скажем, секрет.
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06.04.2024 13:36 Відповісти
Коли звільнить зашкварених?
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06.04.2024 14:03 Відповісти
- Аль Перон крысятничает!- шэпнул на ушко Наркоману Ермак.
- А шо?! шо?! шо?! шо?! шо я?! я?! я?! - фсполошылся Наркоман.
- Нунезнаю...- шэпнул на ушко Наркоману Ермак,можэт санкцыями исчо раз давануть?
- А шо?! шо?! шо?! шо?! шо я?! я?! я?! - согласился Наркоман.
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06.04.2024 14:14 Відповісти
ну это для отупевших зелеДочеров, а то давно не было "достижений по борьбе с коррупцией"....
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06.04.2024 15:03 Відповісти

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