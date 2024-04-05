Зеленський знову запровадив санкцїі проти "хрещеного батька" контрабанди Альперіна та його колег

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій проти 86 юридичних осіб, а також сімох фізичних.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідний указ №219 від 4 квітня оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

Згідно із документом, санкції запроваджено за ініціативою СБУ.

Зокрема, санкції на три роки запроваджено проти громадянина Ізраїлю Вадіма Альперіна, якого президент Володимир Зеленський називав одним із "хрещених батьків контрабанди" в Україні, а також громадян України Віктора Шермана, Юрія Кушніра та Ореста Адамчо (раніше – Орест Фірманюк). Ці підприємці були в переліку "топ-10 українських контрабандистів", проти яких РНБО вже вводила санкції у квітні 2021 року.

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Крім того, під санкції потрапили громадяни Румунії Александр Єріміцюц та Юріє Кушнір, Ореста Адамчо, росіянин Андрій Попов та громадянин Вірменії Араік Амірханян.

Санкції передбачають блокування активів та обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів й перевезень територією України, заборону виведення капіталів з України, заборону діяльності на території України.

Згідно з додатками до рішення РНБО, 73 із 86 юридичних осіб, проти яких введені санкції, зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, решта – на тимчасово окупованих територіях, у РФ та Китаї.