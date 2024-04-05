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Новини
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Гривня завершує тиждень зміцненням: Нацбанк встановив курс долара на понеділок

деньги

Курс гривні продовжує зміцнюватися щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 8 квітня, на рівні 38,8437 грн/$, порівняно із 39,0201 грн/$ у п'ятницю. Минулої середи, 27 березня, гривня падала до історичного мінімуму на рівні 39,3430 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 26 копійок – до 42,0910 грн за євро. 27 березня він також опускався до історичного мінімуму на рівні 42,6911 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2162) гривня (1540) курс (1493) НБУ (9265) обмін валюти (695)


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до долара по 8 лишилось усього 32 гривні, все норм
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05.04.2024 16:25 Відповісти
Звіт нацбанку України за березень + 7 млрд доларів збільшився золотовалютний фонд країни за цей один місяць. далі буде... а кацапи так не думали...
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05.04.2024 18:05 Відповісти
Осінь 1996 року - осінь коли я перестав бути мільонером ( хоча до угорців мені далеко тай взагалі напевно ніхто в історії не був настіко багатими як вони ). Попередження - цей комент не варто читати і коментувати людям молодше 30 років .
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05.04.2024 16:48 Відповісти

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