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Новини
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Кремль відібрав найбільшого російського виробника вин у власників

путин,крым,вино,массандра

Російський суд за позовом Генпрокуратури РФ вирішив стягнути на користь держави активи ДК "Аріант" – найбільшого в Росії виробника вин, що належить сім’ї ексвласника "Челябінського електрометалургійного комбінату" Юрія Антіпова.

Рішення винесено за позовом про стягнення 105 млрд рублів з Антіпова та його родини, Арбітражний суд Челябінської області розглядав справу у закритому режимі, передає РБК.

Суд ухвалив вилучити на користь держави "в рахунок стягнення безпідставного збагачення 100% часток ТОВ "Кубань-Вино", ТОВ "Агрофірма "Південна", ТОВ "Агрофірма "Аріант", ТОВ "ЦПІ – Аріант", ТОВ "Катав-Іванівський ливарний завод".

Група "Аріант" – найбільший виробник вина та власник виноградників у Росії. До складу групи входять дві виноробні, агрофірма "Південна" (власник виноградників), агрофірма "Аріант" (виробник свинини та м'ясної продукції). У 2020 році продаж вина перевищив 90 млн пляшок, м'ясної продукції – 92 тис тонн. Група також виробляє горілку, ром і джин.

У лютому російський суд задовольнив позов Генпрокуратури та визнав незаконною приватизації заводів ЧЕМК у 1990-х роках, які належали Антіпову, і вирішив стягнути їх на користь держави.

У прокуратурі називали ці підприємства найбільшими у Росії виробниками феросплавів, що використовуються при виготовленні високоякісної сталі для військової техніки, жарозривних авіаційних двигунів, артилерійських стволів та бронебійних снарядів. Прокуратура стверджувала, що Антіпов нібито передав три заводи під контроль резидентів "недружніх держав", чим завдав шкоди "національним інтересам, обороні та безпеці" Росії. 

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Незадовго до рішення суду Челябінськ відвідав президент Путін.

За даними російських ЗМІ, заводи ЧЕМК можуть передати російській збройовій корпорації "Ростєху", яка потім продасть 75% акцій новому власнику.

Наразі у власності Антіпова та його сім'ї залишається ТОВ "Метагломерат" (робоче селище Магнітка займається збагаченням хромових руд, постачає їх на ЧЕМК). У 2022 році "Метагломерат" пішов у збиток на 64,55 млн руб.

Як повідомлялося, британська розвідка підрахувала, що із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська держава встановила контроль над 180 компаніями загальною вартістю близько $11,5 млрд.

Автор: 

націоналізація (178) путін володимир (1053) росія (14175)


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Топ коментарі
+5
Антіп(ов) станєт на колєні і будєт бунтовать.
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05.04.2024 21:11
+3
Прийде час і кремльовський педофіл ротенбергів з сєчіним розкуркулить
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05.04.2024 21:20
+3
Заголовок, це просто аллєс капут
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05.04.2024 23:06
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Антіп(ов) станєт на колєні і будєт бунтовать.
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05.04.2024 21:11 Відповісти
Должен остаться только один
главный винодел путина - киселев
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06.04.2024 14:36 Відповісти
Прийде час і кремльовський педофіл ротенбергів з сєчіним розкуркулить
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05.04.2024 21:20 Відповісти
Це таку "гойду" вони вимагали?
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05.04.2024 21:48 Відповісти
Антіп вже чкурнув і дулі крутить х......
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05.04.2024 22:29 Відповісти
Заголовок, це просто аллєс капут
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05.04.2024 23:06 Відповісти
Заголовок написаний якось по-дебільному. Він був би самодостатній, якщо б в ньому замість слова "відібрав" було "відсмоктав".
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06.04.2024 01:22 Відповісти
дєточка, ти пропустила слово "активи" в назві статті
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06.04.2024 08:47 Відповісти
Ніфігасє! Так можна і табакеркою по голові отримати.
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06.04.2024 09:55 Відповісти
Ну, таким образом можно изъять ЛЮБЫЕ заводы, приватизированные ранее.
Начался очередной передел?
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06.04.2024 10:10 Відповісти

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