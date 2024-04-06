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Новини
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Польські фермери частково розблокували рух вантажівок на одному з пунктів пропуску

кордон,польща

Польські протестувальники частково відновили рух вантажівок у пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська", що на кордоні з Україною.

Про це повідомили у Державній при кордонній службі.

"Увага, в пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська" частково відновлено пропуск вантажних транспортних засобів.

За інформацією від польських колег, фермери, які під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники закликали перевізників врахувати цю інформацію та слідкувати за сповіщенням від Укртрансбезпеки щодо черговості заїзду в пункт пропуску.

Що відбувається на польському кордоні

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі "Зосин-Устилуг". Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Увечері 21 березня польські фермери призупинили акцію протесту на прикордонному пункті пропуску "Зосин-Устилуг". За день до цього вони припинили блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика"-"Шегині". А 28 березня тимчасово призупинили блокувати рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув". Блокада останнього пункту поновилася 2 квітня.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (606) кордон (1129) Польща (2427)


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Анекдот: Польські фермери частково розблокували рух.... Джерело: https://biz.censor.net/n3482868
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06.04.2024 11:44 Відповісти
Коли читаю, що фермери щось там заблокували, розблокували і т.п., мимоволі згадується фраза з фільму "Афоня" Г.Данелії: "- И как ты только, Борщев, все успеваешь? И в фонтаны нырять и на танцах драться!"
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06.04.2024 15:50 Відповісти
Останні років 20 бриюсь станком Gillette Mach 3 turbo. Настав час купляти нові катриджі. Пішов в один, другий, третій супермаркет, подивися в інтернеті, скрізь картриджі до Mach 3 turbo вироблені у польщі. Плюнув на той жіллет і купив їхнього конкурента, який у двічі дешевший, при цьому якість ще краща і вироблена у нормальній країні. Отже, жілєт втратив багаторічного свого клієнта лише тому що виготовляє свої товари у огидній польщі.
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06.04.2024 16:12 Відповісти
Да йдіть вже лісом зі своїм кордоном, замахали вже зі своєю лотерею!
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07.04.2024 02:33 Відповісти

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