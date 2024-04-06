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Новини
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Із порту "Південний" вийшло судно з рекордним обсягом вантажу

судно

Із порту "Південний" вийшло судно Captain Leonidas, яке є найбільшим судном, що заходило в Україну з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Рекордні 195,7 тисяч тонн на одному судні експортували з порту "Південний". Captain Leonidas під прапором Панами стало найбільшим судном серед усіх, які заходили в українські порти після початку повномасштабного вторгнення", – прокоментував міністр Олександр Кубраков.

Довжина судна становить 300 метрів, ширина – 50 метрів, дедвейт – понад 203 тисячі тонн.

Загалом, із серпня 2023 року і до сьогодні українським морським коридором було експортовано понад 36 млн тонн вантажів. Це більше за показники "зернової ініціативи" за рік існування.

Українським коридором пройшло вже 1286 суден, які експортували 25 млн тонн агропродукції до країн Азії, Африки та Європи. Наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують ще 135 судна, які мають експортувати 4 млн тонн.

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вантажі (1296) море (74) Порт Південний (74) експорт (3825)


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Запрошення до обстрілів? Піаряться безупинно.
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06.04.2024 13:35 Відповісти
Ну от нахера пиз...ти, щоб що?
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06.04.2024 13:46 Відповісти
Таких зелених довбойобів навіть задрипаний тік-дурак-ток банить.
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06.04.2024 14:32 Відповісти
Ще маршрут викладіть
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07.04.2024 15:27 Відповісти
***** зрадіе цій інформації, нагородить автора медалью : заслужений під*****вник. З закруткою на спині. Головне, нехай ще координати викладе.
Ідіот. Очевидно, в 19 році за блазня голосував.
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07.04.2024 19:55 Відповісти
Цікаво а сказати скільки в бюджет України зайде грошей, озвучьте ці космічні цифри??))))
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08.04.2024 10:26 Відповісти

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