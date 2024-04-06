Із порту "Південний" вийшло судно з рекордним обсягом вантажу

Із порту "Південний" вийшло судно Captain Leonidas, яке є найбільшим судном, що заходило в Україну з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Рекордні 195,7 тисяч тонн на одному судні експортували з порту "Південний". Captain Leonidas під прапором Панами стало найбільшим судном серед усіх, які заходили в українські порти після початку повномасштабного вторгнення", – прокоментував міністр Олександр Кубраков.

Довжина судна становить 300 метрів, ширина – 50 метрів, дедвейт – понад 203 тисячі тонн.

Загалом, із серпня 2023 року і до сьогодні українським морським коридором було експортовано понад 36 млн тонн вантажів. Це більше за показники "зернової ініціативи" за рік існування.

Українським коридором пройшло вже 1286 суден, які експортували 25 млн тонн агропродукції до країн Азії, Африки та Європи. Наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують ще 135 судна, які мають експортувати 4 млн тонн.