Наше завдання – відновити максимум потужності ТЕС після обстрілів, – гендиректор ДТЕК
Енергохолдинг ДТЕК шукає обладнання для відновлення після обстрілів, щоб до початку наступного опалювального сезону мати достатньо потужностей.
В це компанія інвестує всі доступні ресурси, розповів генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю виданню Forbes.
"На двох з наших станцій пошкоджено всі блоки, але частину ми відновимо. Ще одна станція зупинена на непрогнозований період… З кожною атакою ми можемо відновити все менше обладнання. І в якийсь момент дійти до ситуації, коли не буде чого відновлювати. Зараз вся компанія максимально мобілізована – від людей, які розбирають завали, до тих, хто їздить в ЄС і США за обладнанням", – наголосив Тімченко.
За його словами, найшвидший спосіб – привезти обладнання зі Східної Європи, де є зачинені станції радянських часів. Співробітники ДТЕК вже поїхали до країн Балтії, у Болгарію, Румунію, щоб домовитися про постачання таких вузлів.
"Другий напрям – використати незадіяне обладнання, яке є в Україні. Ми зараз в діалозі з "Укренерго", "Центренерго". Також обмінюємось обладнанням всередині групи", – додав Тімченко.
Гендиректор ДТЕК зазначив, що під час війни пріоритетом компанії є відновлення зруйнованих станцій, мереж і підстанції, стабільний видобуток газу та вугілля. Відповідно всі інвестиції компанії йдуть на відновлення.
Як повідомлялося, внаслідок ворожих ударів по енергосистемі України в березні пошкоджено або зруйновано повністю 80% теплової генерувальної потужності ДТЕК, доступної до масованої атаки 22 березня, розповідав виконавчий директор компанії Дмитро Сахарук.
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Треба тягнути високовольтні ЛЕП з Європи.
ЛЕП важче вразити і легше ремонтувати.
нахера мені знати, як він буде ремонтувати і звідки буде щось вести?
він, з мене, гроші за це дере!
чи він натякає, що держава, тобто я, повинен йому допомогти?
а потім, він не тільки підніме ціну, а ще й запровадить авансові платежі?
то поясни, нахера мені розбиратися в трансформаторній оливі?
пити її, як ти, я не збираюсь.
а гроші, ахметову, ти як платив, так і будеш платити далі.
з чиїх будете, науковець електрик?
і чому, через сім? ви, щось, дуже секретне, знаєте?
можна, я не буду купувати буржуйку, керосинку, свічі, дрова.....?
навіть більше, вважаю ваша маячня, якась дегенеративна.
перестаньте бухати.
а то, якогось бика увімкнув.
тримайся!
Может где и пересекались по работе))))