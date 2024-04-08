БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 458 34

Наше завдання – відновити максимум потужності ТЕС після обстрілів, – гендиректор ДТЕК

дтек,тімченко

Енергохолдинг ДТЕК шукає обладнання для відновлення після обстрілів, щоб до початку наступного опалювального сезону мати достатньо потужностей.

В це компанія інвестує всі доступні ресурси, розповів генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю виданню Forbes.

"На двох з наших станцій пошкоджено всі блоки, але частину ми відновимо. Ще одна станція зупинена на непрогнозований період… З кожною атакою ми можемо відновити все менше обладнання. І в якийсь момент дійти до ситуації, коли не буде чого відновлювати. Зараз вся компанія максимально мобілізована – від людей, які розбирають завали, до тих, хто їздить в ЄС і США за обладнанням", – наголосив Тімченко.

За його словами, найшвидший спосіб – привезти обладнання зі Східної Європи, де є зачинені станції радянських часів. Співробітники ДТЕК вже поїхали до країн Балтії, у Болгарію, Румунію, щоб домовитися про постачання таких вузлів.

"Другий напрям – використати незадіяне обладнання, яке є в Україні. Ми зараз в діалозі з "Укренерго", "Центренерго". Також обмінюємось обладнанням всередині групи", – додав Тімченко.

Читайте також: Російські удари пошкодили всі енергоблоки Бурштинської та Ладижинської ТЕС, – ДТЕК

Гендиректор ДТЕК зазначив, що під час війни пріоритетом компанії є відновлення зруйнованих станцій, мереж і підстанції, стабільний видобуток газу та вугілля. Відповідно всі інвестиції компанії йдуть на відновлення.

Як повідомлялося, внаслідок ворожих ударів по енергосистемі України в березні пошкоджено або зруйновано повністю 80% теплової генерувальної потужності ДТЕК, доступної до масованої атаки 22 березня, розповідав виконавчий директор компанії Дмитро Сахарук.

Автор: 

ТЕС (677) електроенергія (4235) ДТЕК (1359) Тімченко (23) Новини компаній (3348)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+5
А він і забезпечив щонайменше три рівні захисту... фінансового для себе!
показати весь коментар
08.04.2024 20:00
+4
показати весь коментар
08.04.2024 19:43
+2
Які пошкодження? Пуштун зробив надійний тришаровий захист!
показати весь коментар
08.04.2024 19:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які пошкодження? Пуштун зробив надійний тришаровий захист!
показати весь коментар
08.04.2024 19:41 Відповісти
показати весь коментар
08.04.2024 19:43 Відповісти
А він і забезпечив щонайменше три рівні захисту... фінансового для себе!
показати весь коментар
08.04.2024 20:00 Відповісти
Отак усе у зелебобіків... головне для них пизаднути, ролік зняти... а тепер обісрались... **** по деяких вузлових підстанціях тупо Шахеди прилітають....ПВО і ПРО **** тришарове...
показати весь коментар
08.04.2024 20:41 Відповісти
На нього зійшло осяяння, і він поспішив ним поділитись зі Світом.
показати весь коментар
08.04.2024 19:44 Відповісти
Так кацапня буде знову і знову по ТЕЦ бити.
Треба тягнути високовольтні ЛЕП з Європи.

ЛЕП важче вразити і легше ремонтувати.
показати весь коментар
08.04.2024 19:49 Відповісти
Слабким місце є не ЛЕП, а ТП. Трансформаторні підстанції.
показати весь коментар
08.04.2024 19:52 Відповісти
Ну відновлювати ТЕС взагалі не варіант. ТЕС - це суцільне "слабке місце" від машзалів до трансформаторних підстанцій.
показати весь коментар
08.04.2024 20:05 Відповісти
Та енергетика це взагалі повністю слабке місце.
показати весь коментар
08.04.2024 20:33 Відповісти
Та в Європі в самій дефіцит електрики... після того як Меркель атомні станції в Германії позакривала... зелена *** енергетика...****..
показати весь коментар
08.04.2024 20:39 Відповісти
За тридцать років палець о палець не вдарили щоб модернизувати систему! Тільки ,,ахмєткі" кишеню набивали!!
показати весь коментар
08.04.2024 20:20 Відповісти
Не розповідайте хєрню... Не вина енергетиків, що ТЕС,ГЕС, ТЕЦ і підстанції не можуть ПВО і ПРО прикрити... Деякі підстанції державні - НЕК "Укренерго" вже по 2 рази відновлювали... Це великий стаціонарний об'єкт туди орки регулярно луплять...
показати весь коментар
08.04.2024 21:05 Відповісти
цей гендиректор, сам з собою поспілкувався?
нахера мені знати, як він буде ремонтувати і звідки буде щось вести?
він, з мене, гроші за це дере!
чи він натякає, що держава, тобто я, повинен йому допомогти?
а потім, він не тільки підніме ціну, а ще й запровадить авансові платежі?
показати весь коментар
08.04.2024 20:21 Відповісти
Довбойоб... ти через 7 місяців в холодній хаті при свічках почнеш розбиратися в типах трансформаторної оливи та типах дротів...
показати весь коментар
08.04.2024 20:33 Відповісти
інтелектуал, майстер, трансформаторної справи та дротових наук.
то поясни, нахера мені розбиратися в трансформаторній оливі?
пити її, як ти, я не збираюсь.
а гроші, ахметову, ти як платив, так і будеш платити далі.
показати весь коментар
08.04.2024 20:47 Відповісти
Я в твою тупу макітру намагаюсь донести, що через 7 місяців, сидячі в холодній оселі без світла води та каналізації ти вивчиш **** не тільки закон ома, а щє закони кіргоффа і спробуєш розібратися в комплексних числах....
показати весь коментар
08.04.2024 21:02 Відповісти
читаю, та чітко уявляю, високо інтелектуального освіченого фізика.
з чиїх будете, науковець електрик?
і чому, через сім? ви, щось, дуже секретне, знаєте?
показати весь коментар
08.04.2024 21:07 Відповісти
В жовтні-грудні 2024 року ви отримаєте всі відповіді. Мені самому цікаво - яка частина енергетики України залишиться функціонувати? Чи путлєр буде пуляти ракетами по Рівненській, Хмельницькій, Південно-український АЕС чи просто знищить підстанції 750-500 кВ, через які вони пов'язані з енергосистемою. Та чого "умнічать" - купуй буржуйку, керосинку, свічі, дрова.... це буде вірне рішення.. гроші тебе не зігріють - це факт.
показати весь коментар
08.04.2024 21:20 Відповісти
вражає, така зверхня впевненість в собі.
можна, я не буду купувати буржуйку, керосинку, свічі, дрова.....?
показати весь коментар
08.04.2024 21:29 Відповісти
Ви не в рашці - робіть що хочете. Ви ж коли до лікаря приходите - ви мовчки приймаєте його рецепт, та йдете в аптеку... Ви не розповідаєте про "зверхність та медичну каліграфію"... Не займайтесь хєрнею. Зима 2024-2025 буде дуже важкою... ні хто зараз не скаже - буде в вашій оселі світло, вода та тепло... а якщо буде - на скільки годин на добу?!
показати весь коментар
08.04.2024 21:37 Відповісти
дуже сумніваюся у вашому рецепті.
навіть більше, вважаю ваша маячня, якась дегенеративна.
перестаньте бухати.
показати весь коментар
08.04.2024 21:41 Відповісти
По собі не рівняйте.. Якщо бухаєте - це ваша справа. Я розповідаю про реалії - зараз в Харкові в мільйонному місті електрику вмикають на 6 годин через 6 годин... Метро то працює то не працює через брак електрики... Це факт.
показати весь коментар
08.04.2024 21:45 Відповісти
так би відразу і сказав, що з харкова.
а то, якогось бика увімкнув.
тримайся!
показати весь коментар
08.04.2024 21:52 Відповісти
Та не з Харкова я. Я більше 20 років працюю в енергетиці. Працював і на ТЕС і в енергокомпаніях і державній НЕК "Укренерго". Знаю що відбувається по всій Україні. Я технічний спеціаліст - знаю як все працює і можливі сценарії розвитку подій.. А Харків і Одесса це зараз міста які найбільше потерпають після рашистських обстрілів. В Харкові повністю зруйнована ТЕЦ-5, в Одесі орки в черговий раз раздовбали підстанції живлячі НЕК "укренерго"(їх намагаються відновити). Якщо звісно не порівнювати з містом Часів Яр Донецької області, яке з 2023 року знеструмлено повністю.. Якщо не порівнювати з містами Покровськ, Добропілля, Мирноград Донецької області - які сидять в степу без води бо бойові дії йдуть вже в районі селища Карлівка де знеструмлена насосна станція..
показати весь коментар
08.04.2024 22:11 Відповісти
Респект, Коллега!

Может где и пересекались по работе))))
показати весь коментар
09.04.2024 07:17 Відповісти
показати весь коментар
08.04.2024 20:35 Відповісти
"Ще одна станція зупинена на непрогнозований період… " це він про Курахівську ТЕС... орки від неї за декілько кілометрів... Цією зимою - тільки вона працює (дим з труби іде) - відразу орки по ній гатять... РСЗО, КАБи... тепер і гаубицями дістають ... все це після захоплення Мар'їнки..
показати весь коментар
08.04.2024 20:37 Відповісти
Які гіркі сльози! Що на Заході шукати, коли всі знали, що кацапи будуть бити по енергетиці. Запаси не зроблені, мобільні ремонтні бригади не комплектні, фахівців ( не начальства ) катастрофічно мало. А те, що ЄС для нашої енергетики тримає відкритими кредитні лінії, такі собі Siemens, Eltctrolux, AEG та багато інших готові хоч зараз надати обладнання і фахівців. Невеличка неприємність для ДТЕК - вони роблять все під ключ і гроші в Україну не заходять, а немає розпилу, тому катастрофа для Тимченко.
показати весь коментар
08.04.2024 20:47 Відповісти
Брехня. Жоден підрядник з Європи до нас не поїде... Шукайте дурних ризикувати життям.. Крім того мова йде про турбогенератори... строки проєктування енергоблоку ТЕС - це мінімум рік... потім до року виготовлення, потім рік на будівельно-монтажно-налагоджувальні роботи.... Це вам не лісопед придбати... це все довго і дуже дорого...
показати весь коментар
08.04.2024 20:55 Відповісти
Це він просто дипломатично розписує поверхню *******. Уявіть ТЕС радянського проекту з 4-5 блоками 200-300 мегаватт кожний... турбогенератори в машзалі розташовані через 100 метрів один від одного... Кожен турбогенератор має воднєве охолодження (водень горить та вибухає), охолодження підшибників турбогенераторів мастильне (мастило добре горить)... Так що коли прилітає ракета в машзал ТЕС - одразу декільком турбогенераторам гаплик.. Інші котрі зовні цілими залишилися можуть мати внутрішні ушкодження - якщо турбогенератор працював, то зупинити його теж не просто - треба вал ротору обертати і охолоджувати рівномірно, бо інакше металл прогнеться і гаплик турбогенератору настане без всіляких ракет..
показати весь коментар
08.04.2024 20:51 Відповісти
Є інтересний вихід з ситуації - розподілена генерація на базі газотурбінних малих ТЕС... їх потрібно багато, але вони будуть малі і розосереджені по місцевості... Тупо рашистам попасти по ним буде важко, а еффект від потрапляння малий... Але є одне АЛЕ - потрібно багато коштів і часу обмаль до зими...
показати весь коментар
08.04.2024 21:10 Відповісти
сам сказав, сам посміявся
показати весь коментар
08.04.2024 21:19 Відповісти
... всі роки Незалежності тільки грабувати вміли ...
показати весь коментар
08.04.2024 22:47 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 