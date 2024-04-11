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Новини
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Після виборів Путіна росіянам підвищать ціну на найдешевшу горілку

путінка

Мінфін Росії ініціював підвищення мінімальних роздрібних цін на горілку та інші алкогольні напої вже з 1 червня.

Зокрема, мінімальна роздрібна ціна горілки зросте до 299 рублів за 0,5 літра, бренді – до 403 рублі, коньяку – до 556 рублів, повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на проєкт відповідного наказу.

Зараз мінімальна роздрібна ціна пляшки горілки в Росії становить 281 рубль за 0,5 літра, бренді – 375 рублів, коньяку – 517 рублів.

Крім того, пропонується вперше встановити мінімальну роздрібну ціну на ром – на рівні 403 рублі за 0,5 літра.

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В російському Мінфіні необхідність підвищити ціни пояснюють інфляцією, підвищенням ставок акцизу на алкогольну продукцію міцністю вище 9 градусів (з 613 до 643 рублів за 1 літр безводного етилового спирту) і зростанням витрат на виробництво алкогольної продукції.

Водночас російські урядовці також вказують на вплив введених зовнішніх торговельних та фінансових обмежень, зростання вартості імпортного обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів, а також падіння курсу рубля.

Як повідомлялося, восени минулого року російські виробники алкогольної продукції просили уряд підвищити мінімальні ціни на горілку з 1 січня 2024 року. Проте напередодні виборів Путіна це рішення не ухвалили.

Горілка категорії мінімальної роздрібної ціни (МРЦ) займає близько 35% російського ринку. Подібні бренди є майже у всіх магазинах і майже у всіх великих гравців.

Автор: 

алкоголь (398) горілка (96) росія (14183) санкції (4379)


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11.04.2024 09:19 Відповісти
Ось цього народонасєлєніє може і не пробачити)) Удар по святому і нижче пояса і в спіну одночасно))
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11.04.2024 09:22 Відповісти
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11.04.2024 09:35 Відповісти
зимовий омивач ніхто не відміняв.
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11.04.2024 09:26 Відповісти
Зато у нас, в Украине, дешевеет. С каких делов я должен за ихних алкашей переживать?
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11.04.2024 09:27 Відповісти
мабуть, ми в різних Українах живемо
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11.04.2024 09:31 Відповісти
дімка, вєрні фунфирік
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11.04.2024 09:30 Відповісти
Лучше бы ввели сухой закон что бы Путина как Николая II к стенке поставили.Не забудем не простим..
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11.04.2024 09:30 Відповісти
У нас теж міцні напої не дешевіють. Інша справа, що ми ще не почали заливати очі від безвиході...
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11.04.2024 09:57 Відповісти

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