Після виборів Путіна росіянам підвищать ціну на найдешевшу горілку

Мінфін Росії ініціював підвищення мінімальних роздрібних цін на горілку та інші алкогольні напої вже з 1 червня.

Зокрема, мінімальна роздрібна ціна горілки зросте до 299 рублів за 0,5 літра, бренді – до 403 рублі, коньяку – до 556 рублів, повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на проєкт відповідного наказу.

Зараз мінімальна роздрібна ціна пляшки горілки в Росії становить 281 рубль за 0,5 літра, бренді – 375 рублів, коньяку – 517 рублів.

Крім того, пропонується вперше встановити мінімальну роздрібну ціну на ром – на рівні 403 рублі за 0,5 літра.

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В російському Мінфіні необхідність підвищити ціни пояснюють інфляцією, підвищенням ставок акцизу на алкогольну продукцію міцністю вище 9 градусів (з 613 до 643 рублів за 1 літр безводного етилового спирту) і зростанням витрат на виробництво алкогольної продукції.

Водночас російські урядовці також вказують на вплив введених зовнішніх торговельних та фінансових обмежень, зростання вартості імпортного обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів, а також падіння курсу рубля.

Як повідомлялося, восени минулого року російські виробники алкогольної продукції просили уряд підвищити мінімальні ціни на горілку з 1 січня 2024 року. Проте напередодні виборів Путіна це рішення не ухвалили.

Горілка категорії мінімальної роздрібної ціни (МРЦ) займає близько 35% російського ринку. Подібні бренди є майже у всіх магазинах і майже у всіх великих гравців.