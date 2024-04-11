Росіяни пошкодили дві електростанції ДТЕК

Росіяни атакувала дві теплові електростанції ДТЕК, унаслідок чого було суттєво пошкоджено обладнання.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Росія атакувала дві ТЕС ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів.

Як повідомлялося, у ніч проти 11 квітня російські військові атакували дронами та ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, а також Одеській областях.

За ніч ворог випустив по Україні 82 повітряні цілі: 20 крилатих ракет, 6 "Кинджалів", 12 ракет С-300, 4 КАР Х-59 та 40 "шахедів". Силам ППО вдалося збити 57 повітряних цілей.