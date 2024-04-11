Російські окупанти обстріляли два газосховища "Нафтогазу"

Уранці 11 квітня російські військові атакували два підземні сховища газу.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Рано вранці 11 квітня ворог атакував два ПСГ України. Сховища продовжують працювати", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу.

Поранених чи загиблих унаслідок обстрілів не було.

Як повідомлялося, у ніч проти 11 квітня російські військові атакували дронами та ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, а також Одеській областях.

За ніч ворог випустив по Україні 82 повітряні цілі: 20 крилатих ракет, 6 "Кинджалів", 12 ракет С-300, 4 КАР Х-59 та 40 "шахедів". Силам ППО вдалося збити 57 повітряних цілей.