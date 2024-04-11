Росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС. "Центренерго" втратило 100% генерації (оновлено)

Унаслідок масованої ракетної атаки в ніч проти 11 квітня ворожі війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС Київської області.

Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві ведуться роботи з локалізації вогню.



Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі, додав Гота.

"Масштаби руйнувань – жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний – ми з ним справимось", – додав голова наглядової ради "Центренерго".

"11 квітня – чорний день в історії "Центренерго". Компанією втрачено 100% генерації. Трипільська ТЕС – була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області", – пізніше заявили в компанії.

Нагадаємо, 22 березня було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.

Як повідомлялося, у ніч проти 11 квітня російські військові атакували дронами та ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, а також Одеській областях.

За ніч ворог випустив по Україні 82 повітряні цілі: 20 крилатих ракет, 6 "Кинджалів", 12 ракет С-300, 4 КАР Х-59 та 40 "шахедів". Силам ППО вдалося збити 57 повітряних цілей.