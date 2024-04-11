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Росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС. "Центренерго" втратило 100% генерації (оновлено)

тэс,трипольская

Унаслідок масованої ракетної атаки в ніч проти 11 квітня ворожі війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС Київської області.

Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві ведуться роботи з локалізації вогню.

Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі, додав Гота.

"Масштаби руйнувань – жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний – ми з ним справимось", – додав голова наглядової ради "Центренерго".

"11 квітня – чорний день в історії "Центренерго". Компанією втрачено 100% генерації. Трипільська ТЕС – була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області", – пізніше заявили в компанії.

Нагадаємо, 22 березня було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.

Як повідомлялося, у ніч проти 11 квітня російські військові атакували дронами та ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, а також Одеській областях.

За ніч ворог випустив по Україні 82 повітряні цілі: 20 крилатих ракет, 6 "Кинджалів", 12 ракет С-300, 4 КАР Х-59 та 40 "шахедів". Силам ППО вдалося збити 57 повітряних цілей.

Автор: 

ТЕС (677) електроенергія (4235) Центренерго (454)


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Топ коментарі
+63
Війна в одні ворота...Грьобані байдени,трампи і хрипаті нарколиги..
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11.04.2024 11:31
+53
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11.04.2024 11:45
+44
Тільки невздумайте атакувати НПЗ на рашці, бо у США ціни на заправках зростуть!
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11.04.2024 11:42
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І в Києві вже нема? куди ж воно ділось?
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11.04.2024 15:42 Відповісти
ну про це не афішують, але ракет до Насамсів патріотів и тд вже не залишилось, чи майже на нулі, і це не жарти вже. Захід просто дивиться як тут гине країна
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11.04.2024 16:10 Відповісти
може треба вночі відправити українські дрони перевірити роботу кацапських НПЗ?
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11.04.2024 14:40 Відповісти
так як вони допомагають - їх заборонами потрібно нехтувати
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11.04.2024 14:47 Відповісти
Чому б не бити дзеркально по їхніх ТЕЦ і ГЕС? Не розбазаруючись. Массово розбити одну потім другу і так все що можна дістати.
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11.04.2024 14:47 Відповісти
це ж вже було !! По ТЕЦ в Ростові чи десь там нещодавно
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11.04.2024 14:50 Відповісти
Там в одну, а в нас всі почти
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11.04.2024 14:59 Відповісти
Не вдарити парою дронів, а розбити вщент пятьма десятками.
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11.04.2024 15:00 Відповісти
значить не усе так просто ...
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11.04.2024 15:04 Відповісти
діставалка не виросла завдяки єрмаку і його клоуну
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12.04.2024 08:05 Відповісти
мудрий народ просить продовжувати бити по НПЗ
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11.04.2024 15:07 Відповісти
не 3.14зди, по ТЄС били вже давно.
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11.04.2024 15:37 Відповісти
Били два роки, а знищили за неділю останню, били і знищіли різні речі, як обіцяти і женитись, дойшло)
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12.04.2024 19:44 Відповісти
Хороших решений нет - путин пытается дожать ситуацию до гуманитарного кризиса, потому что Украина наступила на очень больную мозоль с ударами по НПЗ и вообще ударами вглубь россии. Поэтому он тоже пытается наступить на больную мозоль.
Выход один - упереться, терпеть лишения, быстро отстраивать разрушенное и продолжать наносить удары по россии, создавая и углубляя путину проблемы. Пока русские не признают, что "да, бл..., хохлы упрямые, хер с ними, не пережмём". Другого пути, к сожалению, не будет. Альтернатива - нас всех убьют или изгонят из страны (кому повезёт успеть сбежать, чтобы не убили).
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11.04.2024 15:56 Відповісти
багатий ти, тобі добре.
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11.04.2024 19:48 Відповісти
От чого, ви народ, одну подію пов'язуєте з іншою. Помста і тралі-валі. ***** накопичував ракети, касапи промацували де слабкі ППО. Нічого не робиться з бухти-барахти. Чого Кинжалів летить багато ? Значить збити важко груповуху.
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11.04.2024 17:41 Відповісти
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