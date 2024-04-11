Суд конфіскував майно ексміністра Табачника

Вищий антикорупційний суд конфіскував майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до колишнього міністра освіти Дмитра Табачника, який підозрюється у держзраді та пособництві державі-агресору", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Табачника конфіскували все майно, яке було або прямо записано на нього, або яке він записав на свою матір:

половину квартири на вул. Ярославів вал у Києві;

5 земельних ділянок в елітному Козині;

будинок в Козині на березі Дніпра площею 672 кв.м;

майже $144 тис. на рахунку в банку;

право на компенсацію 40,6 млн грн;

право вимоги до одного із банків на 191 тис. грн.

Як відомо, Дмитро Табачник – колишній міністр освіти України, який після подій Революції гідності виїхав за межі України та на сьогодні перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Уже під час повномасштабного вторгнення РФ він разом з представниками вищих органів влади Росії організовував та координував діяльність керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів.

Також Табачник висловлює свою позицію у бік підтримки ключової пропагандистської риторики країни-агресора – так званої "денацифікації України", бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій.

Як повідомлялося, у березні ексміністр освіти та науки часів Януковича Дмитро Табачник був засуджений до 15 років тюремного ув’язнення заочно.