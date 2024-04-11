Київ виділить ще 1,5 мільярда на допомогу військовим

У четвер, 11 квітня, Київська рада має виділити ще понад 1,5 млрд грн на допомогу українським військовим.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

"Із них: 995 млн грн за програмою "Захисник Києва", 30 млн грн –субвенція Міністерству оборони, майже 80 млн грн – на облаштування фортифікаційних споруд, майже 460 млн грн – на соціальні виплати для захисників та захисниць за міською цільовою програмою "Турбота", – пояснив він.

Як нагадав мер Києва, на одному з минулих засідань столична влада збільшила фінансування потреб сил безпеки та оборони до понад 5 млрд грн.

"Тобто, сумарно Київ виділив понад 6,5 млрд за період цього року. І ми, як я і говорив, продовжуємо шукати можливості, аби й надалі збільшувати фінансування потреб військових та ветеранів", – підсумував Кличко.

Як повідомлялося, на початку року Київрада виділила 500 млн грн на придбання дронів для військових.