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Київ виділить ще 1,5 мільярда на допомогу військовим

кличко

У четвер, 11 квітня, Київська рада має виділити ще понад 1,5 млрд грн на допомогу українським військовим.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

"Із них: 995 млн грн за програмою "Захисник Києва", 30 млн грн –субвенція Міністерству оборони, майже 80 млн грн – на облаштування фортифікаційних споруд, майже 460 млн грн – на соціальні виплати для захисників та захисниць за міською цільовою програмою "Турбота", – пояснив він.

Як нагадав мер Києва, на одному з минулих засідань столична влада збільшила фінансування потреб сил безпеки та оборони до понад 5 млрд грн.

"Тобто, сумарно Київ виділив понад 6,5 млрд за період цього року. І ми, як я і говорив, продовжуємо шукати можливості, аби й надалі збільшувати фінансування потреб військових та ветеранів", – підсумував Кличко.

Як повідомлялося, на початку року Київрада виділила 500 млн грн на придбання дронів для військових.

Автор: 

Київ (4678) Кличко Віталій (573) військовослужбовці (310)


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Київ виділяє ЗСУ, а дЄрмак з зеленСКИМ Єдиний марафон та саміти "миру". Ну, просто якісь голубки миру оця солодка парочка.
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11.04.2024 18:20 Відповісти

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