"Укрзалізниця" запустила сервіс для моніторингу наявності квитків з автоматичним викупом

АТ "Укрзалізниця" запустила функцію моніторингу квитків з можливістю автовикупу для всіх користувачів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Відтестували новий сервіс із 3225 користувачами, отримали близько 500 повідомлень із пропозиціями та виправленнями і відкриваємо доступ до сервісу для всіх користувачів застосунку", – зазначили залізничники.

Відтепер для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, доступний моніторинг двох типів:

моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

Зазначається, у разі моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.

Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку. Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.

Водночас "Укрзалізниця" наголошує, що моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ – Відень. Утім, можна отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки.