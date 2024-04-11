Китай почав відмовлятися від української кукурудзи, – Bloomberg
Китайські імпортери відмовляються від законтрактованих партій української кукурудзи через політику уряду країни, спрямовану на підтримку місцевих фермерів.
Наразі китайські покупці вже відмовилися від 4-6 вантажів української кукурудзи, які мали доправити до Китаю з квітня по червень, повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.
За даними співрозмовників агентства, ці контракти були розірвані протягом останніх двох тижнів і в майбутньому таких випадків може стати більше.
Покупці скасували замовлення після втручання китайських митників, які попросили трейдерів обмежити імпорт, щоб зменшити надлишок пропозиції кукурудзи на внутрішньому ринку та підтримати ціни для місцевих фермерів перед посівною.
Китайські трейдери можуть завозити кукурудзу в спеціальні митні зони, де вона переробляється в корм для тварин, на який діє нижча ставка податку. Однак місцева влада вже попередила трейдерів і переробників, щоб вони не будували нові потужності для переробки у прикордонних зонах і зменшили ввезення кукурудзи у такі зони, порівняно з минулим роком. Джерела агентства стверджують, що деякі імпортери вже законтрактували більше вантажів, ніж хотів би китайський уряд, тому їх довелося скасувати.
Китай є найбільшим імпортером кукурудзи у світі, відмова від імпорту з України може вдарити по світових цінах, які вже перебувають під тиском після щедрих врожаїв у США та Бразилії, вказує Bloomberg.
Як повідомлялося, продовольчі товари в умовах повномасштабної війни становлять основу українського експорту. Минулого року на них припадало $21,8 млрд або майже дві третини всього експорту товарів.
Водночас Китай є третім імпортером – минулого року в цю країну продали українських товарів на $2,4 млрд.
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а нашу кукурудзу негри з'їдять
Перед вторгненням 2022 року путін наказав "притримати" на складах ДУЖЕ багато зернових
Він планував захопивши Україну влаштувати шантаж Африки зерном
План провалився
Тепер деякий час зернові будуть ДУЖЕ дешеві і їх є вдосталь - саме з-за запасів кацапів, які почали розпродувати це залежале зерно, кукурузу, тощо
нестача їжі трапляється в світі через війну. Там де війни нема, там і нужденних також, бо неіснує ледачіх народів. Нехай буде вам відомо, що Україна теж є отримувачем зовнішньої гуманітарної та фінансової допомоги з відомих причин, і якщо у вас є гривні, то вони не зовсім ваші.
я нічого ні з чим не порівнюю. Я лише констатую доконаний факт.
І про сподобалося - я просто мав на увазі шо там всюди хепіенд був .
У вас з цим як?
Але є один мінус - відношення нашого "мудрого наріту" до будівництва таких підприємств - на гузно падають аби тільки не дати дозволу .
Поживний білок, хітін, ферменти, саранча ще й хрумтить як чіпси.
Нащо їм та кукурудза ?
"Тому я житиму як вільна людина вільного світу"...... бувай хіппі , шукай британського сухарика
Зате триндять про підтримку.
Крім того, зростання продуктивності в сільському господарстві може призвести до скорочення робочої сили, що негативно відображається на доходах і може призвести до вимирання сіл, втім у нас це вже давно помітно.