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Новини
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Китай почав відмовлятися від української кукурудзи, – Bloomberg

зерно

Китайські імпортери відмовляються від законтрактованих партій української кукурудзи через політику уряду країни, спрямовану на підтримку місцевих фермерів.

Наразі китайські покупці вже відмовилися від 4-6 вантажів української кукурудзи, які мали доправити до Китаю з квітня по червень, повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За даними співрозмовників агентства, ці контракти були розірвані протягом останніх двох тижнів і в майбутньому таких випадків може стати більше.

Покупці скасували замовлення після втручання китайських митників, які попросили трейдерів обмежити імпорт, щоб зменшити надлишок пропозиції кукурудзи на внутрішньому ринку та підтримати ціни для місцевих фермерів перед посівною.

Китайські трейдери можуть завозити кукурудзу в спеціальні митні зони, де вона переробляється в корм для тварин, на який діє нижча ставка податку. Однак місцева влада вже попередила трейдерів і переробників, щоб вони не будували нові потужності для переробки у прикордонних зонах і зменшили ввезення кукурудзи у такі зони, порівняно з минулим роком. Джерела агентства стверджують, що деякі імпортери вже законтрактували більше вантажів, ніж хотів би китайський уряд, тому їх довелося скасувати.

Китай є найбільшим імпортером кукурудзи у світі, відмова від імпорту з України може вдарити по світових цінах, які вже перебувають під тиском після щедрих врожаїв у США та Бразилії, вказує Bloomberg.

Читайте також: Угорщина готує нові обмеження на імпорт аграрних товарів з України

Як повідомлялося, продовольчі товари в умовах повномасштабної війни становлять основу українського експорту. Минулого року на них припадало $21,8 млрд або майже дві третини всього експорту товарів.

Водночас Китай є третім імпортером – минулого року в цю країну продали українських товарів на $2,4 млрд.

Автор: 

аграрії (1312) зерно (1868) імпорт (2314) Китай (2124) кукурудза (108)


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Топ коментарі
+31
Україна має рішуче відмовитись від екстенсивного розвитку агросектора і назавжди забути про кількість і торгівлю сировиною. Ми маємо торгувати кінцевими продуктами глибокої переробки. Кліматичні зміни потребують адаптації нових сортів і культур які раніше у нас не визрівали та методів ведення сільського господарства. Коли ми сьогодні заходимо в супермаркети ми бачимо величезну кількість готових до вживання продуктів іноземного виробництва, які ми могли б вирощувати у себе.
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11.04.2024 16:58
+23
Я вже починаю сумніватись,що на планеті Земля помирає від голоду мільярд людей
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11.04.2024 16:56
+19
Переходять на горобців... культурна революція
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11.04.2024 16:46
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Переходять на горобців... культурна революція
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11.04.2024 16:46 Відповісти
скучили за мискою рису на день народження Предсєдатєля Мао

а нашу кукурудзу негри з'їдять
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11.04.2024 18:20 Відповісти
Правда ось в чому
Перед вторгненням 2022 року путін наказав "притримати" на складах ДУЖЕ багато зернових
Він планував захопивши Україну влаштувати шантаж Африки зерном
План провалився
Тепер деякий час зернові будуть ДУЖЕ дешеві і їх є вдосталь - саме з-за запасів кацапів, які почали розпродувати це залежале зерно, кукурузу, тощо
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12.04.2024 12:22 Відповісти
Я вже починаю сумніватись,що на планеті Земля помирає від голоду мільярд людей
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11.04.2024 16:56 Відповісти
Може і помирає. Просто в них нема бабла, шоб купити ту кукурудзу.
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11.04.2024 17:02 Відповісти
просто вони не пробували те бабло заробити.
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12.04.2024 12:08 Відповісти
"просто вони не пробували те бабло заробити"
нестача їжі трапляється в світі через війну. Там де війни нема, там і нужденних також, бо неіснує ледачіх народів. Нехай буде вам відомо, що Україна теж є отримувачем зовнішньої гуманітарної та фінансової допомоги з відомих причин, і якщо у вас є гривні, то вони не зовсім ваші.
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12.04.2024 13:15 Відповісти
Некоректне порівняння. Навіть з війною Україна не тільки взмозі кормити себе, а ще і експортує продовольство.
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12.04.2024 15:57 Відповісти
"порівняння"
я нічого ні з чим не порівнюю. Я лише констатую доконаний факт.
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12.04.2024 19:25 Відповісти
багата!
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11.04.2024 19:46 Відповісти
Україна має рішуче відмовитись від екстенсивного розвитку агросектора і назавжди забути про кількість і торгівлю сировиною. Ми маємо торгувати кінцевими продуктами глибокої переробки. Кліматичні зміни потребують адаптації нових сортів і культур які раніше у нас не визрівали та методів ведення сільського господарства. Коли ми сьогодні заходимо в супермаркети ми бачимо величезну кількість готових до вживання продуктів іноземного виробництва, які ми могли б вирощувати у себе.
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11.04.2024 16:58 Відповісти
Може ще і дебілів, ворюг і наркоманів перестати вибирати? Ви часом не один з братів Грімм?
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11.04.2024 17:04 Відповісти
Всі хто має гуманітарну освіту таки трохи ідеалісти. Навіть кіно без "хеппі енду" відмовляюсь дивитись! Наш жорстокий реалізм уже просто задовбав своєю безпросвітністю. І тут нічого не лишається крім ідеалізму проти депресії і песимізму. Типу "карма", "бог покарає", "прийде справедливий дядечко Лінч і перевішає зелених підарасів" і тому полдібне...
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11.04.2024 17:40 Відповісти
Вам би сподобалось кацапське телебачення. 45% - серіали про мєнтов, де погані мєнти заважають хорошому мєнту ловити бандитів, але він їх всіх перемагає. ще 30% серіали про бандитів, де хороші бандити потерпають від поганих мєнтів і поганих бандитів, але потім всіх перемагають, і ще 25% наукових передач, де розказують як весь світ поганий і не любить кацапів, але завдяки новітнім розробкам зброї всім їм буде хепіенд .
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11.04.2024 17:46 Відповісти
Не дивлюсь телевізор зовсім. Інтернета вистачає. Ви фахівець з кацапських серіалів? Ви самі "оте" дивитесь? З якого дива ви вирішили що мені мають подобатись кацапські інформаційні продукти та ще й капаським суржиком?
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11.04.2024 18:13 Відповісти
В деякому сенсі - фахівець. Якось ще до Майдану провів декілька місяців у відрядженні в Мацкві і далі по кацапляндії. І доводилося дивитися виключно місцеве телебачення. Інтернет тоді по готелях був не безлімітний, а телевізор - безлімітний. Зараз мабудь там треш і угар повний, але і тоді, в мирній тіпа країні така ненависть до всіх накачувалася, шо капець.
І про сподобалося - я просто мав на увазі шо там всюди хепіенд був .
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12.04.2024 15:56 Відповісти
Два роки в совєцькій армії провів під Рибінськом. Звідти повернувся абсолютно свідомим українським націоналістом. Кацапи настільки порожні що в їх макітри можна заливати будь яке лайно. Алкодегенерати одним словом. Зараз вони пишаються ФСБ і тішаться дружбою з Китаєм над яким глумились 70 років...
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12.04.2024 16:40 Відповісти
Для того, щоб це зробити, в країні потрібно щонайменше чимало людей з грунтовними знаннями математики, фізики та хімії, англійської мови.
У вас з цим як?
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12.04.2024 08:48 Відповісти
Гуманітарій. Англійська добре.
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12.04.2024 12:15 Відповісти
Це добре, але замало. Технологічні лінії не будуються і не обслуговуються тільки за допомогою англійської мови.
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12.04.2024 12:18 Відповісти
Пропонуйте зміни, друже, робіть бізнес-план та залучайте інвестиції. На цензорі сидять дивані аналітики типу нас з вами а не інвестори.
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12.04.2024 14:04 Відповісти
Витратив на це 15 років життя і досяг ... стабільного професійного вигорання.
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12.04.2024 14:25 Відповісти
Кукурудзою можна топити замість пелетів.
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11.04.2024 17:02 Відповісти
А можна алкоголь робити....
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11.04.2024 17:51 Відповісти
Вірно це зветься спирт , а для продажу щоб без акцизу- біоетанол . І це досить корисна для нашої держави справа - незалежність від імпортної нафти , застосування власному зерну , екологічно чисте пальне . При правильному веденні справ той спирт Європа з руками відірве , дивлячись на їхні ціни на пальне , а із свого зерна їм таке виготовляти дорогувато вийде ((
Але є один мінус - відношення нашого "мудрого наріту" до будівництва таких підприємств - на гузно падають аби тільки не дати дозволу .
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11.04.2024 19:50 Відповісти
Це точно ,не вспієш котлован викопати ,а вже черга з 3,14дарасів ,які вже хочуть грошей...
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12.04.2024 07:22 Відповісти
Ну то нехай жруть горобців
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11.04.2024 17:02 Відповісти
Нехай жеруть живих гусениць та черв'яків із саранчею - це їхнє.
Поживний білок, хітін, ферменти, саранча ще й хрумтить як чіпси.
Нащо їм та кукурудза ?
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11.04.2024 17:09 Відповісти
Китайці сьогодні харчуються набагато краще за українців.
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11.04.2024 17:43 Відповісти
Так зрозумів , що ти недоїдаєш (( То хліб тобі ввижається з італійського борошна , то наша пшениця не так росте і не так її молотять , тепер ось китайського супчику з пеніса оленячого хочеш , чи вареної летючої миші , а може гарнірчику з опаришів ..... Кидай смалити свій контрабандний тютюн , з ним точно не все гаразд .
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11.04.2024 19:55 Відповісти
Так. Не доїдаю. Ну от не вистачає мені швейцарського сиру з пліснявою, грецьких засолених оливок, британського хліба, австралійського червоного вина. Ароматного датського тютюну "Клан"... Я радий що вас все влаштовує - кожен врешті отримує те на що заслуговує. Тому я житиму як вільна людина вільного світу, а ви як звикли...
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11.04.2024 20:23 Відповісти
Як це у тебе турецький контрабас став датським тютюном , ти таки тютюн вживаєш чи як я думаю - марихуану ? Щодо пліснявого швейцарського сиру - ним тебе і у нас годують після того як із протермінованої головки цвіль обріжуть Оливки , телепню , смачніші італійські , ну а щодо австралійських помий я краще помовчу ((
"Тому я житиму як вільна людина вільного світу"...... бувай хіппі , шукай британського сухарика
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11.04.2024 20:54 Відповісти
Ви навіть уявлення не маєте скільки існує рецептів грецьких оливок які засолюють в дубових бочках. Італійські консервовані оливки, а саме їх ви куштували в Україні, навіть поряд не стояли. До речі, марихуана у нас теж лайно! Найкраща голландська. В таблетках. Ви її теж не пробували. Що стосується австралійського вина, то в Австралії найбільша кількість сонячних днів і дуже сприятливі для виноробства грунти. Вважаю австралійське сухе червоне найкращим за співвідношенням ціна-якість. В Києві є такий супермакет "Goodvine" і там червоне австралійське є, але для мене зараз дорого. Ви, як спритний та кмітливий дядько, надавите собі з яблук, додасте трошки меду, соточку спирту на літр і буде вам українське щастя під шашличок з бобра...
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11.04.2024 21:12 Відповісти
Хіппі , оливки мені рідня з Італії возить , у нас таких не продають , трішки менші зустрічав , таких великих - ні . Марихуани дійсно на відміну від тебе , наркомана , не вживав , як і не палю нічого іншого .Що собі вважаєш - вважай , бо воно після марихуани і не дивно , ось тобі ввиділося що магазин "Goodvine" тільки у Києві , а їх вже по всій Україні натикали і у мене ,на відміну від тебе, коштів там придбати кілька пляшок вистачає , але муйні австралійської мені вистачило один раз спробувати , вочевидь велика кількість сонячних днів не підійшла )) Ну а ти , за відсутності коштів , таки надави із яблучок бормотухи , додай туди ароматизатора і сьорбаючи "Золоту осінь " згадуй сир із пліснявою , благо від смердючих твоїх підошов саме такий запах ))
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11.04.2024 21:30 Відповісти
Фантазії у вас... особливо сподобалось як ви моїх підошв інтернетом нанюхались.
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11.04.2024 21:42 Відповісти
Та скажи вже як є - що підошви нарешті помиєш , не так тягтиме на сир з пліснявою , думаю що на мило гроші знайдеш , воно іще трішки дешевше аніж вино ...
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11.04.2024 21:48 Відповісти
Друзья Зели и Хламидии.
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11.04.2024 17:12 Відповісти
Сі Цзіньпін,китайський віні-пух, уявив себе Мао 21 століття.Пересадив купу людей,забрав бізнес в багатьох.Наприклад Аліекспрес належить вже політбюро.Всі інвестори втікають з китаю як і фірми.Переходять на горобці.
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11.04.2024 17:21 Відповісти
треба переробляти у спирт і робити кассетні авіабомби, які будуть розсіювати фонфурікі над позиціями хробаків
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11.04.2024 17:39 Відповісти
Здохніть,жовтопикі.
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11.04.2024 17:39 Відповісти
Валюти нестача. Збільшують площі.Бариги на Печерських пагорбах затянуть трохи пояски.
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11.04.2024 17:47 Відповісти
що не день, то привід "похвалити" "мудру" політику усіх урядів про розбудову агарної держави - ми саджатимемо ріпак й кукурузу, знищимо на корню власну промисловість, а промислову продукцію купуватимемо в китаї... ну, що сказати? молодці та й годі!! але ця тупість (й наших урядів й суспільства в цілому) не могла колись не вилізти боком. ну, ось потроху вилазить... шкода, що іще й з кров'ю...
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11.04.2024 17:58 Відповісти
Кукурудза - сама виснажлива рослина. Тому Європа орієнтована на імпорт олії та зерна кукурудзи. Гадаю, що наші агрохолдінги з нашої землі вже всі соки випили. І вони будуть й далі виснажувати чорнозем. А потім ... звалять. Як завжди. Міністра у нас "немає", то кому перейматись плодючістю нашої годувальниці ?
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11.04.2024 18:16 Відповісти
"Кукурудза - сама виснажлива рослина." ... Це тобі той розповідав хто вихваляв користь від ріпаку , чи той хто казав як соняшник насичує грунт поживними речовинами ? (( Спробуй посій на одному місці років п'ять пшеницю , буряки , а тоді обговоримо що як землю виснажує . Ну і раптом що - не все те що після дощу чорніє - чорнозем , його справжнього у нас неокупованого залишилося трішки на півдні Кіровоградщини , у Миколаївській області і правобережжі Херсонщини.
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11.04.2024 20:02 Відповісти
пусть жрут свою сою, меньше плодиться будут, а то как кролики, весь мир загадили
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11.04.2024 20:25 Відповісти
БУДЕМО РОБИТИ ПОПКОРНОВІ БОМБИ !)
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11.04.2024 20:28 Відповісти
пох
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11.04.2024 20:48 Відповісти
Усі дружно відмовляються від українського продовольства. Дивно, що Китай це тільки зараз зробив.
Зате триндять про підтримку.
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11.04.2024 20:56 Відповісти
Треба шукати нових покупців, та й усе! Китай нам не партнер...
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11.04.2024 21:54 Відповісти
С Китаем вообще надо сворачивать потихоньку все отношения. Это враг.
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11.04.2024 22:40 Відповісти
Знаєте чому аграрні країни є бідні? Література з економіки каже ,що якщо країна має високу частку сільського господарства в економіці, це може бути ознакою низького рівня доходів населення і, відповідно, низького попиту на інші товари та послуги.
Крім того, зростання продуктивності в сільському господарстві може призвести до скорочення робочої сили, що негативно відображається на доходах і може призвести до вимирання сіл, втім у нас це вже давно помітно.
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11.04.2024 23:27 Відповісти

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