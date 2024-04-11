Україна домовилась зі Словаччиною про виробництво техніки для розмінування, – Шмигаль

Україна та Словаччина домовились про спільне виробництво інженерної техніки для розмінування, та про надання вже готових машин для виявлення та знешкодження мін.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив за підсумками міжурядових консультацій, які відбулися у словацькому місті Міхаловце, передає пресслужба уряду.

За його словами, уряди двох держав домовилися до середини наступного року переглянути договірну базу стосовно фінансово-технічного, економічного співробітництва та соціального захисту.

За словами Шмигаля, також досягнуто зі словацькою стороною домовленостей опрацювати якнайшвидше скасування односторонніх обмежень на українську агропродукцію.

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Він додав, що сторони також досягнули домовленості про запуск до кінця цього року прямого пасажирського залізничного сполучення Київ-Кошице. Крім того, Україна готова активно розширювати пропускну здатність прикордонних пунктів пропуску.

"Запропонували Словаччині внести зміни до угод про статус низки пропускних пунктів на кордоні. Готуємося до перемовин із європейським фондом Connecting Europe Facility для залучення інвестицій в розвиток транскордонного залізничного маршруту Чоп — Чєрна-над-Тисою", – зазначив прем’єр-міністр України.

За підсумками міжурядових консультацій Україна та Словаччина підписали низку угод, серед яких Дорожня карта спільних дій та Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі ядерної енергетики.