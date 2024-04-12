Росія готує позов до Google на 10 мільярдів рублів

Конкурсний управитель російської дочірньої компанії Google – ТОВ "Гугл", яка перебуває в процесі банкрутства, вимагає від Google International LLC виплатити 10,5 млрд рублів.

Управитель звернувся до Арбітражного суду Москви з проханням визнати недійсною угоду з виплати дивідендів на користь Google International у розмірі 10 млрд руб. та податків на суму 500 млн руб., передає РБК.

Тепер російський суд намагатиметься стягнути ці кошти з Google International.

Як повідомлялося, у травні 2022 року російське ТОВ "Гугл" ініціювало власне банкрутство після мільярдних штрафів, накладених на компанію за відмову виконувати вимоги російської цензури.

Суд визнав заяву обґрунтованою, призначивши тимчасового управителя. При цьому представники дочірньої компанії Google у РФ протестували проти конкретної обраної судом кандидатури.

У жовтні 2023 року російський суд визнав ТОВ "Гугл" банкрутом. Управитель тоді оцінив розмір вимог кредиторів компанії у 54 млрд руб., переважно йдеться про накладені російською владою штрафи та суми за позовами російських пропагандистів.

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Google у 2021 році стала першою IT-компанією, яка отримала в Росії оборотний штраф: тоді суд у Москві оштрафував її на 7,2 млрд рублів за відмову видаляти з YouTube відео на вимогу російської влади. У травні 2022 року російські судові пристави повідомили, що штраф стягнуто.

Після подачі заяви про банкрутство російські суди неодноразово виносили рішення про нові штрафи для корпорації Google на десятки мільярдів рублів через відмову виконувати вимоги російської влади щодо цензури в інтернеті.