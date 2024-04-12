Дрони атакували Новошахтинський НПЗ у Росії, – ЗМІ

Безпілотники атакували Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області Росії. Один із дронів упав на територію заводу.

Про це пише Telegram-канал ASTRA.



"Про знищення 4 БПЛА в Новошахтинську Ростовської області сьогодні вночі, 12 квітня, прозвітував керівник регіону. Він додав, що постраждалих та пошкоджень немає. Який саме об'єкт атакували, губернатор не уточнив", – кажуть журналісти.



Водначас, за даними джерел ASTRA в екстрених службах регіону, усі чотири БПЛА атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів.

Один зі збитих дронів упав на територію заводу.

Новошахтинський завод нафтопродуктів – найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії та єдиний НПЗ у Ростовській області. Його повна потужність – 5,6 млн тонн. Завод розташований за 100 км від Ростова-на-Дону і виробляє бензин, мазут, суднове, дизельне та пічне паливо. Завод вже атакували дрони у червні 2022 року. Тоді один безпілотник влучив у технологічне обладнання установки з переробки нафти, другий – в об'єкти резервуарного парку сирої нафти, почалася пожежа.

Як повідомлялося, у березні Новошахтинський НПЗ призупиняв роботу внаслідок атаки дронів.