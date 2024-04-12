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Новини
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Кабмін виділив ще 4 мільярди на будівництво укріплень з резервного фонду

денис,шмигаль

Кабінет міністрів виділяє додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Із цих коштів 1,7 млрд грн буде для Харківщини, а 1,5 млрд грн для фортифікацій на Сумщині. Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина", – зазначив він.

За словами прем’єра, загалом від початку року уряд виділив майже 30 млрд грн на будівництво та облаштування фортифікацій. Роботи тривають цілодобово.

Як повідомлялося, з початку лютого обласні адміністрації вже оприлюднили звіти про закупівлі послуг з будівництва фортифікаційних споруд на загальну суму 23,81 млрд грн. 

Обладміністрації проводять ці закупівлі без використання електронної системи, відтак невідомі жодні подробиці – ні підрядники, ні місця споруд, ні їх зовнішній вигляд. Разом з тим не оприлюднюються і кошторисні ціни будматеріалів, що не дає можливості порівняти їх з ринковими.

Нагадаємо, активні замовлення робіт із зведення укріплень розпочались лише на початку лютого 2024 року, коли стало зрозуміло, що ЗСУ будуть змушені віддати ворогу Авдіївку.

Автор: 

Кабмін (7745) фортифікації (24)


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зелена мразото прохавала тему....гроші вкрали а де укріплення так розбомбили....
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12.04.2024 13:26 Відповісти
Неопрелюднення кошторисів цін будматеріалів-улюблений пункт місцевих обладміністрацій!"Твори,що тільки забажаєш".
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12.04.2024 16:24 Відповісти
Цікаво, хоча б чотири мільйони дійдуть за призначенням?
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12.04.2024 17:19 Відповісти
" Кабмін виділив ще 4 мільярди на будівництво укріплень ... ".

Тобто попередні кошти на будівництво укріплень вже успішно розікрали і доводиться покривати розікрані 4 млрд. грд з резервного фонду ? Я правильно зрозумів , пан Шмигаль ?

Доречі , пан Шмигаль , нам раніше казали на ТелеМарафеті Едині Новини , что Трипільська ТЕС захищена від ординських ракетних ударів на 100% , тобто були виділені солідні гроші для такого захисту . Ну і де тепер ця ТЕС , пане Шмигалю ? А хто ці гроші освоював ?

Коли ви , "зелені" , вже підете з влади та припините знущатися з України разом з Путлом ?!
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12.04.2024 19:07 Відповісти

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