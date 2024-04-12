Кабмін виділив ще 4 мільярди на будівництво укріплень з резервного фонду
Кабінет міністрів виділяє додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Із цих коштів 1,7 млрд грн буде для Харківщини, а 1,5 млрд грн для фортифікацій на Сумщині. Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина", – зазначив він.
За словами прем’єра, загалом від початку року уряд виділив майже 30 млрд грн на будівництво та облаштування фортифікацій. Роботи тривають цілодобово.
Як повідомлялося, з початку лютого обласні адміністрації вже оприлюднили звіти про закупівлі послуг з будівництва фортифікаційних споруд на загальну суму 23,81 млрд грн.
Обладміністрації проводять ці закупівлі без використання електронної системи, відтак невідомі жодні подробиці – ні підрядники, ні місця споруд, ні їх зовнішній вигляд. Разом з тим не оприлюднюються і кошторисні ціни будматеріалів, що не дає можливості порівняти їх з ринковими.
Нагадаємо, активні замовлення робіт із зведення укріплень розпочались лише на початку лютого 2024 року, коли стало зрозуміло, що ЗСУ будуть змушені віддати ворогу Авдіївку.
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Тобто попередні кошти на будівництво укріплень вже успішно розікрали і доводиться покривати розікрані 4 млрд. грд з резервного фонду ? Я правильно зрозумів , пан Шмигаль ?
Доречі , пан Шмигаль , нам раніше казали на ТелеМарафеті Едині Новини , что Трипільська ТЕС захищена від ординських ракетних ударів на 100% , тобто були виділені солідні гроші для такого захисту . Ну і де тепер ця ТЕС , пане Шмигалю ? А хто ці гроші освоював ?
Коли ви , "зелені" , вже підете з влади та припините знущатися з України разом з Путлом ?!