Наслідки ударів по енергосистемі: "Нова пошта" почне займатися виробництвом електроенергії

Група компаній Nova (раніше – "Нова пошта") у зв’язку із систематичними ударами РФ по енергосистемі України вирішила створити власну компанію, яка займатиметься генерацію електроенергії для об’єктів групи.

Про це співвласник Nova Володимир Поперешнюк повідомив у Facebook.

"Коли останнім часом росіяни почала бити вже по генерації електроенергії, ми зрозуміли, що потрібно посилювати автономність енергозабезпечення. І створили компанію "Нова Енерджи", яка буде займатися генерацією енергії на регулярній основі, включаючи електрику, генеровану сонцем та газом. Впевнений, що так само почнуть робити інші компанії", – написав Поперешнюк.

Він висловив переконання, що за умови відсутності перешкод з боку держави, до такого кроку вдадуться й інші компанії.

"Якщо регуляції, заборони не заважатимуть, підприємці дуже швидко створять потрібні для економіки потужності", – вважає Поперешнюк.

Він нагадав, що через дефіцит пального на початку повномасштабного вторгнення "Нова пошта" почали закуповувати власні бензовози та заправні комплекси, щоб забезпечити свої підприємства.

"Зараз 60% палива, яке нам потрібно, ми забезпечуємо власними ресурсами... Коли росіяни почала знищувати енергоструктуру у кінці 2022-го, бізнес, домогосподарства швидко зреагували та почали закуповувати генератори, акумулятори. Ми, наприклад, повністю забезпечили всю мережу відділень, сортувальних центрів генераторами", – додав Поперешнюк.

Як повідомлялося, раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав промислових споживачів електроенергії розглянути можливості забезпечення себе власною генерацією для підвищення стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі України.

Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України

Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей. Крім того, великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, вона зупинила роботу.

Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.

У державному "Центренерго" заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.