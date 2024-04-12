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Кабмін виділив 2,5 мільярда гривень на будівництво укриттів у школах

укриття

Кабінет Міністрів розподілив між регіонами 2,5 мільярда субвенції з державного бюджету на будівництво укриттів у школах.

Відповідне рішення уряд схвалив на засіданні у п'ятницю, 12 квітня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Затвердили сьогодні зміни до субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти. Ідеться насамперед про області, наближені до зони бойових дій", – зауважив голова уряду.

Зокрема, кошти отримають такі області:

  • Харківська – 500 млн грн;
  • Дніпропетровська – 500 млн грн;
  • Запорізька – 500 млн грн;
  • Миколаївська – 200 млн грн;
  • Херсонська – 200 млн грн;
  • Одеська – 150 млн грн;
  • Сумська – 150 млн грн;
  • Чернігівська область – 150 млн грн.

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Як повідомлялося, Кабмін сьогодні також виділив додаткові 3,88 млрд грн на будівництво оборонних рубежів.

Автор: 

Кабмін (7745) школа (246) Шмигаль Денис (1485) укриття (102)


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