Кабмін виділив 2,5 мільярда гривень на будівництво укриттів у школах
Кабінет Міністрів розподілив між регіонами 2,5 мільярда субвенції з державного бюджету на будівництво укриттів у школах.
Відповідне рішення уряд схвалив на засіданні у п'ятницю, 12 квітня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Затвердили сьогодні зміни до субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти. Ідеться насамперед про області, наближені до зони бойових дій", – зауважив голова уряду.
Зокрема, кошти отримають такі області:
- Харківська – 500 млн грн;
- Дніпропетровська – 500 млн грн;
- Запорізька – 500 млн грн;
- Миколаївська – 200 млн грн;
- Херсонська – 200 млн грн;
- Одеська – 150 млн грн;
- Сумська – 150 млн грн;
- Чернігівська область – 150 млн грн.
Як повідомлялося, Кабмін сьогодні також виділив додаткові 3,88 млрд грн на будівництво оборонних рубежів.
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