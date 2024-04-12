Кабмін виділив 2,5 мільярда гривень на будівництво укриттів у школах

Кабінет Міністрів розподілив між регіонами 2,5 мільярда субвенції з державного бюджету на будівництво укриттів у школах.

Відповідне рішення уряд схвалив на засіданні у п'ятницю, 12 квітня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Затвердили сьогодні зміни до субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти. Ідеться насамперед про області, наближені до зони бойових дій", – зауважив голова уряду.

Зокрема, кошти отримають такі області:

Харківська – 500 млн грн;

Дніпропетровська – 500 млн грн;

Запорізька – 500 млн грн;

Миколаївська – 200 млн грн;

Херсонська – 200 млн грн;

Одеська – 150 млн грн;

Сумська – 150 млн грн;

Чернігівська область – 150 млн грн.

Читайте також: Мер Вишневого від "Слуги народу" Діков планує збудувати найдорожче в Україні укриття за 170 мільйонів

Як повідомлялося, Кабмін сьогодні також виділив додаткові 3,88 млрд грн на будівництво оборонних рубежів.