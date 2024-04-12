Зеленський повідомив про додатковий мільярд євро військової допомоги від Нідерландів (оновлено)

Уряд Нідерландів додатково виділив 1 мільярд євро на військову допомогу, а також 400 мільйонів євро на відновлення України.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Щойно у телефонній розмові прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 млн євро на відновлення. Це додатково до зобов’язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди", – повідомив Зеленський.

Він додав, що також обговорив з очільником уряду Нідерландів питання пришвидшення постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО.

Своєю чергою Марк Рютте за підсумками розмови повідомив, що з урахуванням додаткової допомоги Нідерланди виділять на потреби України 3 мільярди євро у 2024 році, передає Голос Америки.

Він додав, що його країна також передбачила 3 мільярди євро допомоги Україні на 2025 рік.

"Україна має перемогти в цій битві - за свою та нашу безпеку", – наголосив очільник нідерландського уряду.

Читайте також: 2 мільярди євро військової допомоги: Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду

Як повідомлялося, у березні Марк Рютте анонсував, що Нідерланди у 2024 році виділять 2 млрд євро на військову підтримку України й це "не останній внесок" країни. За словами Рютте, це фінансування включає 250 млн євро на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди виділять Україні у 2024 році пакет допомоги у розмірі у 2,5 млрд євро.