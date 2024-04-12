БЕБ повідомило про підозру керівникам двох операторів національних лотерей

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру двом керівникам відомих компаній-операторів державних лотерей, які організували азартні ігри в мережі інтернет без відповідних ліцензій.

Підозри щодо двох службових осіб підприємств складені за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального Кодексу (організація та проведення азартних ігор без відповідної ліцензії, вчинені за попередньою змовою групою осіб), повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, підозрювані залучили підконтрольні компанії та на базі сайтів легальних операторів українських лотерей незаконно організували й проводили азартні ігри та букмекерську діяльність у мережі інтернет, замаскувавши їх під державні лотереї.

При цьому жодних ліцензій на проведення діяльності з організації азартних ігор у мережі інтернет чи букмекерської діяльності ці фірми не мали.

"Для поповнення балансу ігрового акаунту в незаконному онлайн казино (букмекерській діяльності та інших азартних іграх) використовувався міскодинг та Р2Р-перекази. Тобто зарахування коштів відбувалося у вигляді підміни призначення платежу або звичайного переказу між рахунками фізичних осіб замість передбаченого законом поповнення на рахунок компанії з кодом 9406 - "державні лотереї", – зазначається у повідомленні.

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У БЕБ додали, що наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним міри запобіжних заходів.

За даними КРАІЛ, в Україні є лише два оператора державних лотерей: ТОВ "М.С.Л." та ПІІ "Українська Національна Лотерея".