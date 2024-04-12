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Новини
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БЕБ повідомило про підозру керівникам двох операторів національних лотерей

беб

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру двом керівникам відомих компаній-операторів державних лотерей, які організували азартні ігри в мережі інтернет без відповідних ліцензій.

Підозри щодо двох службових осіб підприємств складені за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального Кодексу (організація та проведення азартних ігор без відповідної ліцензії, вчинені за попередньою змовою групою осіб), повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, підозрювані залучили підконтрольні компанії та на базі сайтів легальних операторів українських лотерей незаконно організували й проводили азартні ігри та букмекерську діяльність у мережі інтернет, замаскувавши їх під державні лотереї.

При цьому жодних ліцензій на проведення діяльності з організації азартних ігор у мережі інтернет чи букмекерської діяльності ці фірми не мали.

"Для поповнення балансу ігрового акаунту в незаконному онлайн казино (букмекерській діяльності та інших азартних іграх) використовувався міскодинг та Р2Р-перекази. Тобто зарахування коштів відбувалося у вигляді підміни призначення платежу або звичайного переказу між рахунками фізичних осіб замість передбаченого законом поповнення на рахунок компанії з кодом 9406 - "державні лотереї", – зазначається у повідомленні.

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У БЕБ додали, що наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним міри запобіжних заходів.

За даними КРАІЛ, в Україні є лише два оператора державних лотерей: ТОВ "М.С.Л." та ПІІ "Українська Національна Лотерея".

Автор: 

лотерея (63) азартні ігри (181) Бюро економічної безпеки (409) КРАІЛ (69) підозра (156)


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Топ коментарі
+2
Переделывать рынка лотерей, в процессе
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12.04.2024 22:04
+1
Подозрение напишите им на повестке в армию.
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12.04.2024 20:13
+1
Це не ринок лотерей,,а пристращення малолітніх до гралки, подивіться на сайт УНЛ, в цього покидька свої діти є?
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13.04.2024 11:01
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поясьнять їм таблицю "ділення"...
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12.04.2024 20:02 Відповісти
Подозрение напишите им на повестке в армию.
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12.04.2024 20:13 Відповісти
Переделывать рынка лотерей, в процессе
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12.04.2024 22:04 Відповісти
Це не ринок лотерей,,а пристращення малолітніх до гралки, подивіться на сайт УНЛ, в цього покидька свої діти є?
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13.04.2024 11:01 Відповісти
в УНЛ і легальне теж поза всякими нормами моралі і закону,
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13.04.2024 08:45 Відповісти
а Патріот де поділи? сайт як працював так і працює, отакі в нас санкції
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13.04.2024 09:23 Відповісти
І як би, до чогу тут Гетманцев... ???
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13.04.2024 16:32 Відповісти
1 у цієї влали, підозра, це найвища ступінь покарання
2 після угоди з слідством всі з підозрами йдуть восвоясі.
3 слідаки та їх начальство з прибутком
4 а оператора з рф який весь час війни працює та фінансує ***** покарали???
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13.04.2024 19:52 Відповісти
Гра на публіку. Зекодла від початку підключила насосний апарат до грального бізнесу, а тепер треба показати як вони змушують платити податки в бюджет. Ага, все для фронту все для перемоги.
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14.04.2024 12:25 Відповісти
Ситуація в нашій країні, звичайно важка. І люди багато втрачають своїх можливостей. Та намагаються щось підзаробити різними шляхами. Але в данному випадку, є як перевірені та гарантовані види гри, так і сумнівні. От маю досвід, тому розкажу де можна почитати детально про перевірений вид гри. Та там точно ви отримаєте свої виплати. І все законно. Ось на сайті https://www.0564.ua/list/402693 по посиланню читайте. І можете грати спокійно.
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15.04.2024 12:14 Відповісти

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