Зруйнована Трипільська ТЕС не мала захисту від ракет, – "Центренерго"

Критичне обладнання Трипільської ТЕС було обладнане лише фізичним захистом першого рівня, який захищає від уламкових уражень, але не може захистити від ударів ракет та дронів.

Про це повідомляє пресслужба держкомпанії "Центренерго".

"Власними силами компанія на 100 % виконала фізичний захист першого рівня критично важливих елементів наших ТЕС. Про що ми повідомляли і раніше. Цей захист рятує від уламкових уражень. А не від прямих влучань ракет. Повністю захистити потужності лише цим – неможливо. На жаль, ворог став бити прицільно, саме по обладнанню, яке відновлюється роками і яке не заховаєш у бетон та мішки з піском", – наголосили в компанії.

У "Центренерго" також заперечили повідомлення про те, що компанія нібито отримала з державного бюджету 9,7 млрд гривень для спорудження захисту від дронів та ракет.

"Насправді, у повідомленні від 13.09.2023 премʼєр-міністра Дениса Шмигаля йшлося про те, що уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Тобто усього паливно-енергетичного сектору, а не лише Трипільської ТЕС", – додали в компанії.

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Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Раніше, 22 березня було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Державне "Центренерго" минулого літа повідомляло про завершення на 100% робіт з облаштування засобами фізичного захисту Трипільської теплоелектростанції, а також на 70% – Зміївської ТЕС.