Нацгвардія замовила будівництво житлового будинку у Дніпрі за 160 мільйонів

Центральна база виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії 3 квітня за результатами тендеру замовила ТОВ "Компанія Вега КМ" будівництво житла у Дніпрі вартістю 162 млн грн без ПДВ.

Капітальне будівництво замовили для забезпечення потреб безпеки та оборони, пишуть "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до червня 2025 року в Дніпрі мають збудувати двосекційний дев’ятиповерховий житловий будинок із протирадіаційним укриттям на 218 осіб, дитячим і спортивним майданчиками, місцем для сміттєвих контейнерів, а також стоянками для автомобілів і велосипедів.

У цьому будинку передбачено 81 квартира: 19 однокімнатних, 45 двокімнатних та 17 трикімнатних. Загальна площа квартир складатиме 5 390 кв. м. Отже, будівництво коштує 30 055 грн за кв. м.

У січні Мінрегіонрозвитку встановило опосередковану вартість будівництва житла у Дніпропетровській області на рівні 20 641 грн за кв. м із ПДВ. Тобто 17 201 грн за кв. м без ПДВ. Це дешевше, але цей показник не включає у себе протирадіаційне укриття.

У підсумковій відомості ресурсів ціни в середньому відповідають ринковим, зазначає видання.

Договірна ціна тверда. Проєкт будинку виконало ТОВ "Південьбуд Проект". Експертний звіт щодо цієї проєктної документації видало ТОВ "НВП "Міжрегіональна будівельна експертиза".

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на спрощену закупівлю більше ніхто не прийшов.

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Створеною в 2007 році київською "Компанія Вега КМ" керує Павло Котенко, а володіє Максим Попеску з Одеської області. Цій фірмі також належить 89% акцій ПАТ "Агрофірма "Мирів".

Попеску також володіє ТОВ "Хілмас-С", яке раніше як "Андерхілл" належало Петру Белзу.

Також Попеску є співзасновником ТОВ "Експлуатаційна організація Житло Сервіс", ТОВ "Обслуговуюча компанія Житло Сервіс", ТОВ "Едванс Солюшн" і ТОВ "Хелс Менеджер".

З серпня 2023 року "Компанія Вега КМ" отримала підрядів на 273 млн грн. Нинішній підряд на 165 млн грн виявився найбільшим.