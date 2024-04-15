Всі вцілілі електростанції працюють на максимумі, треба економити електроенергію, – "Укренерго"
Всі вцілілі електростанції та високовольтні підстанції працюють на максимумі своїх можливостей, щоб виробити та передати достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів.
Тому диспетчерський центр "Укренерго" закликає українців щодня ощадливо споживати електроенергію з 19:00 до 22:00, повідомляє пресслужба оператора енергомережі України.
В компанії пояснили, що зараз енергетики одночасно працюють над двома важливими завданнями: ліквідацією наслідків масованих ракетних та дронових ударів росіян та підготовкою до наступного опалювального сезону.
"Обсяг пошкоджень енергооб’єктів після трьох масованих комбінованих атак ворога надзвичайно великий... Але навіть в цій складній ситуації не можна знехтувати ремонтною кампанією, під час якої електростанції готують своє обладнання до наступного опалювального періоду. Для ремонту частину обладнання треба зупиняти, що зменшує можливості електростанцій виробляти електроенергію", – пояснили в "Укренерго".
Коли ж споживання зростає, а збільшити відповідно виробництво можливості немає, енергетики змушені вдаватись до обмеження споживання, інакше обладнанню загрожують технологічні пошкодження, додали в компанії.
"Наші диспетчери роблять все можливе, щоб в цих складних умовах підтримувати баланс в енергосистемі. Але найбільш ефективний засіб – якщо споживачі самі свідомо зменшать обсяг споживання електроенергії. Особливо велика потреба в ощадливому споживанні є в години добового максимуму – з 19:00 до 22:00. Тож просимо вас уважно поставитися до наших застережень", – наголосили в "Укренерго".
Раніше в "Укренерго" повідомили, що станом на ранок 15 квітня на електростанціях виведено в планові та аварійні ремонти три енергоблоки.
Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України
Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей. Крім того, великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, вона зупинила роботу.
Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.
У державному "Центренерго" заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.
Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.
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- нам не дають ще з осені.
- її блокують респи . За НПЗ питають деми й ті хто при владі США
Обстрел НПЗ ничего не дал
- ага, -10% російських потужностей , на що ми витратили кілька десятків бпла . Безпілотники напевно коштували дорожче, за завдану шкоду, ага-ага
ТЕЦы разбиты в хлам
ага, якби не НПЗ, русня б нас пожаліла і взагалі не чіпала б ТЕЦ .
Немного наперед думать
Згоден, що наші - безголові . Але не втирайте, що це ми провокуємо агресора. Агресору не треба привід, за 10 років це пора зрозуміти
На Запорізькій 300-тки у першій черзі, а на цій ТЕС - в останній.
Лишень уявіть аферу - 31 рік ці ТЕС від Ахметова продавали електроенергію за правильними тарифами...
Це ж їхній винахід...
Кабінет Міністрів скасував спеціальні обов'язки для експортерів електроенергії, так зване "експортне ПСО", за яким вони мали сплачувати 80% від свого прибутку "Гарантованому покупцю". Джерело: https://biz.censor.net/n3484482
Увага, не путайте експортерів з імпортерами.
От цікаво , а навіщо було ЗЕвладі влаштувати в Білгородській області цей ЗЕперфаманс з "хорошими рюзьги" за тиждень по виборів Путла ( 17 березня ) ?
України від цього тільки мінуси - величезні руйнування електрогенерації ( які й досі продовжуються ) та ескалація на фронтах за величезної нестачі *********** для відповіді ординцям, а у Путла та Орди тільки плюси - явка на "виборах" Путла піднялась , він отримав свої 87% , Путло-отара сгуртовалась навколо царя , у Путла посилилась істерія - заварнякав про створення якойсь "санітарної зони " та почав масовано бити ракетами по українськой електрогенерації ( чого раніше не було , раніше як правило били по трансформаторам ) як помста за набіги "хороших рюзьги" на ординскі землі .
Дуже каламутна історія з цими "хорошими рюзьги" .... За тиждень до виборів Путла вони раптом винурнули по чиїмусь наказу , зробили свою справу по ескалації війни , а після виборів Путла як по команді десь кудись зникли.
Здається мені , що ця ЗЕбригада спеціально робить так , що б Путло постійно билося в істериці и продовжувало цю війну , а одночасно продовжувало володорювання в Україні ЦЬОГО та ЦИХ.
ЗЕвлада знає , як продовжувати цю війну до нескінченності , тримаючи Путла в істеричному стані.
А що Україна ? Та що ЦЬОМУ та ЦИМ Україна ? В останній момент ЦЕЙ і ЦІ втечуть з України в Ізраїль, Туреччину, Емірати, Каріби ... ( перелік можна продовжити) і на Захід до своїх рахунків і нерухомості, як втік в Емірати останній президент Афганістану Ашраф Гані... а в Афганістані зараз Талібан.