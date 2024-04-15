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Новини
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Всі вцілілі електростанції працюють на максимумі, треба економити електроенергію, – "Укренерго"

свет

Всі вцілілі електростанції та високовольтні підстанції працюють на максимумі своїх можливостей, щоб виробити та передати достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів.

Тому диспетчерський центр "Укренерго" закликає українців щодня ощадливо споживати електроенергію з 19:00 до 22:00, повідомляє пресслужба оператора енергомережі України.

В компанії пояснили, що зараз енергетики одночасно працюють над двома важливими завданнями: ліквідацією наслідків масованих ракетних та дронових ударів росіян та підготовкою до наступного опалювального сезону.

"Обсяг пошкоджень енергооб’єктів після трьох масованих комбінованих атак ворога надзвичайно великий... Але навіть в цій складній ситуації не можна знехтувати ремонтною кампанією, під час якої електростанції готують своє обладнання до наступного опалювального періоду. Для ремонту частину обладнання треба зупиняти, що зменшує можливості електростанцій виробляти електроенергію", – пояснили в "Укренерго".

Коли ж споживання зростає, а збільшити відповідно виробництво можливості немає, енергетики змушені вдаватись до обмеження споживання, інакше обладнанню загрожують технологічні пошкодження, додали в компанії.

"Наші диспетчери роблять все можливе, щоб в цих складних умовах підтримувати баланс в енергосистемі. Але найбільш ефективний засіб – якщо споживачі самі свідомо зменшать обсяг споживання електроенергії. Особливо велика потреба в ощадливому споживанні є в години добового максимуму – з 19:00 до 22:00. Тож просимо вас уважно поставитися до наших застережень", – наголосили в "Укренерго".

Раніше в "Укренерго" повідомили, що станом на ранок 15 квітня на електростанціях виведено в планові та аварійні ремонти три енергоблоки.

Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України

Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей. Крім того, великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, вона зупинила роботу.

Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.

У державному "Центренерго" заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+6
обстрел НПЗ повлиял и на помощ

- нам не дають ще з осені.
- її блокують респи . За НПЗ питають деми й ті хто при владі США

Обстрел НПЗ ничего не дал

- ага, -10% російських потужностей , на що ми витратили кілька десятків бпла . Безпілотники напевно коштували дорожче, за завдану шкоду, ага-ага

ТЕЦы разбиты в хлам

ага, якби не НПЗ, русня б нас пожаліла і взагалі не чіпала б ТЕЦ .

Немного наперед думать

Згоден, що наші - безголові . Але не втирайте, що це ми провокуємо агресора. Агресору не треба привід, за 10 років це пора зрозуміти
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15.04.2024 20:44
+4
Треба перестать стрелять!
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15.04.2024 20:20
+3
То біжи здавайся, руснявий!
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15.04.2024 20:16
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А когда без достаточного количества ПВО лупили по рашистским НПЗ о чем руководство страны думало! Что в кремле Грета Тумберг?!
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15.04.2024 20:11 Відповісти
То біжи здавайся, руснявий!
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15.04.2024 20:16 Відповісти
Треба перестать стрелять!
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15.04.2024 20:20 Відповісти
Немного наперед думать,хотя о чем я.
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15.04.2024 20:25 Відповісти
про що думати ??? я б наприклад думав як і чим роз'***шити у відповідь, усі кацапські розподільчі електропідстанції, ТЕСи, ТЕЦи, газокотресорні станції, нафто і газові термінали як мінімуми на європейській частині так званої паРаші !!! а ще гарними та легітивними цілями для ЗСУ буде уся авто та залізнична інфраструктура країни агресора - мости, естакади, залізничні спанції, депо і тд.тп. !!!
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16.04.2024 12:16 Відповісти
Ходит мнение,что обстрел НПЗ повлиял и на помощ,так,как просили не ипошить по НПЗ.Обстрел НПЗ ничего не дал от слова совсем!!!!Если учесть,что власть действует против Украины,становится все на свои места.ТЕЦы разбиты в хлам,помощ с задержкой и новый закон о мобилизации в нагрузку.
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15.04.2024 20:23 Відповісти
обстрел НПЗ повлиял и на помощ

- нам не дають ще з осені.
- її блокують респи . За НПЗ питають деми й ті хто при владі США

Обстрел НПЗ ничего не дал

- ага, -10% російських потужностей , на що ми витратили кілька десятків бпла . Безпілотники напевно коштували дорожче, за завдану шкоду, ага-ага

ТЕЦы разбиты в хлам

ага, якби не НПЗ, русня б нас пожаліла і взагалі не чіпала б ТЕЦ .

Немного наперед думать

Згоден, що наші - безголові . Але не втирайте, що це ми провокуємо агресора. Агресору не треба привід, за 10 років це пора зрозуміти
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15.04.2024 20:44 Відповісти
Завжди цікаво почитати коментарі зрадойобів
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15.04.2024 20:45 Відповісти
Просто у кого то нет времени стратегически мыслить! И Залужный мешал херней заниматься!
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15.04.2024 21:35 Відповісти
А чотири блоки по 300 МВт на колись найпотужнішій ТЕС Європи так і не працюють. У ахметова якесь інше "Укренерго"?
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15.04.2024 20:14 Відповісти
Про яку ТЕС іде мова? Запорізька ТЕС уже давно в окупації
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15.04.2024 21:02 Відповісти
Про колись найпотужнішу у Європі.
На Запорізькій 300-тки у першій черзі, а на цій ТЕС - в останній.
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15.04.2024 21:24 Відповісти
Типу інфа для кацапів
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15.04.2024 20:15 Відповісти
Зачекайте, тобто виходить, що з розбитою ДніпроГЕС, з окупованою ЗАЕС, з розбомбленими ТЕС генерації вистачає?
Лишень уявіть аферу - 31 рік ці ТЕС від Ахметова продавали електроенергію за правильними тарифами...
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15.04.2024 21:27 Відповісти
Тяжжелая промышленность к херам разбита и не только тяжелая
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15.04.2024 21:31 Відповісти
Можливо, мінусуємо генерацію ЗАЕС та ДніпроГЕС. Залишаються ТЕС від Ахметова, які працювали коли промислові гіганти вже були розбиті.
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15.04.2024 21:36 Відповісти
Рыжий в наваре однозначно .
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15.04.2024 21:38 Відповісти
Якщо 95 квартал вдягнути у вовняні светри і дубасити їх *********** палицями, то можна отримати електроенергію, якої вистачить на все.

Це ж їхній винахід...
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15.04.2024 21:40 Відповісти
А светри це ідея!!!!
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16.04.2024 00:30 Відповісти
Всі вцілілі електростанції та високовольтні підстанції працюють на максимумі своїх можливостей, щоб виробити та передати достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів. Джерело: https://biz.censor.net/n3484502

Кабінет Міністрів скасував спеціальні обов'язки для експортерів електроенергії, так зване "експортне ПСО", за яким вони мали сплачувати 80% від свого прибутку "Гарантованому покупцю". Джерело: https://biz.censor.net/n3484482
Увага, не путайте експортерів з імпортерами.
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15.04.2024 22:14 Відповісти
Ну, вони вже точно під трирівневим захистом! Правда, Зеля?
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15.04.2024 22:19 Відповісти
Зима покаже. Щось мені здається, що цієї зими в енергетиці буде лютий треш
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15.04.2024 22:48 Відповісти
Орда заявила , що масовані ракетні удари по енергетиці України ( ТЕС, ГЕС ... ) - це її помста за обстріли дронами ординських НПЗ , вторгнення якогось РДК в Білгородську область та обстріли житлових кварталів Білгорода.

От цікаво , а навіщо було ЗЕвладі влаштувати в Білгородській області цей ЗЕперфаманс з "хорошими рюзьги" за тиждень по виборів Путла ( 17 березня ) ?

України від цього тільки мінуси - величезні руйнування електрогенерації ( які й досі продовжуються ) та ескалація на фронтах за величезної нестачі *********** для відповіді ординцям, а у Путла та Орди тільки плюси - явка на "виборах" Путла піднялась , він отримав свої 87% , Путло-отара сгуртовалась навколо царя , у Путла посилилась істерія - заварнякав про створення якойсь "санітарної зони " та почав масовано бити ракетами по українськой електрогенерації ( чого раніше не було , раніше як правило били по трансформаторам ) як помста за набіги "хороших рюзьги" на ординскі землі .

Дуже каламутна історія з цими "хорошими рюзьги" .... За тиждень до виборів Путла вони раптом винурнули по чиїмусь наказу , зробили свою справу по ескалації війни , а після виборів Путла як по команді десь кудись зникли.

Здається мені , що ця ЗЕбригада спеціально робить так , що б Путло постійно билося в істериці и продовжувало цю війну , а одночасно продовжувало володорювання в Україні ЦЬОГО та ЦИХ.

ЗЕвлада знає , як продовжувати цю війну до нескінченності , тримаючи Путла в істеричному стані.

А що Україна ? Та що ЦЬОМУ та ЦИМ Україна ? В останній момент ЦЕЙ і ЦІ втечуть з України в Ізраїль, Туреччину, Емірати, Каріби ... ( перелік можна продовжити) і на Захід до своїх рахунків і нерухомості, як втік в Емірати останній президент Афганістану Ашраф Гані... а в Афганістані зараз Талібан.
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16.04.2024 00:54 Відповісти

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