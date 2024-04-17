Росіяни через економію переходять на каву в пакетиках

Серед росіян помітно зріс попит на розчинну каву в пакетиках. У лютому 2024 року попит таку продукцію у Росії піднявся на 10,5% рік у рік у натуральному вираженні. У грошах попит на розчинну каву зріс на 1,6%. Це пов’язано із "новою хвилею економії" російських споживачів.

Про це йдеться в даних аналітичної компанії NielsenIQ, передає The Moscow Times.

При цьому продажі інших популярних видів гарячих напоїв продовжують знижуватися: нерозчинної кави – на 0,5% у грошовому вираженні та на 0,2% – у натуральному, на чай – на 1,5% та 6,2% відповідно, на какао – на 1,8% та 5,6%.

Кава в цілому займає понад 63% всього сегменту гарячих напоїв, із яких на початку цього року на частку розчинної прийшлося 46,9%.

Зазначається, що продажі кави зараз зростають в основному завдяки продукції в пакетиках, яка на 63% дешевша звичайної розчинної кави з розрахунку за 1 кг.

Попит на преміальні кавові бренди зараз падає.

За даними опитування NielsenIQ, у березні 2024 року 18% росіян економили на їжі та товарах першої необхідності, а 36% були змушені відмовлятися від інших товарів, щоб перерозподілити сімейний бюджет на покупку продовольства.