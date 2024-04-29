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Фейкові петиції про "Героїв України": Мін’юст попередив про нову шахрайську схему у WhatsApp

хакер,дані

Шахраї викрадають облікові записи WhatsApp, використовуючи несправжні петиції про присвоєння "Героя України" загиблим захисникам.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

"Зловмисники розсилають повідомлення в WhatsApp, закликаючи проголосувати за електронну петицію про присвоєння звання "Герой України" посмертно військовослужбовцям ЗСУ. Повідомлення містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну вебсторінку "Електронних петицій", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з алгоритмом дій шахраїв, користувач переходить за посиланням у повідомленні, де на фейковому сайті пропонується ввести номер телефону та отримати код, після введення коду зловмисники отримують доступ до облікового запису WhatsApp.

Унаслідок цього зловмисники можуть читати повідомлення, бачити фото та відео, а також надсилати повідомлення від імені користувача.

Щоб захиститися від шахраїв у соцмережі, фахівці радять:

  • не переходити за посиланнями в підозрілих повідомленнях WhatsApp.
  • перевіряти доменне ім’я сайту, перш ніж вводити будь-які дані. Офіційна сторінка "Електронних петицій" розміщена за адресою: https://petition.president.gov.ua/
  • ніколи не вводити код, отриманий через SMS, на сторонніх сайтах.
  • ставитися критично до будь-яких закликів перейти за посиланням чи відсканувати QR-код.
  • налаштувати двофакторну автентифікацію.

Автор: 

Мін’юст (630) шахрайство (314)


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