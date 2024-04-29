Фейкові петиції про "Героїв України": Мін’юст попередив про нову шахрайську схему у WhatsApp

Шахраї викрадають облікові записи WhatsApp, використовуючи несправжні петиції про присвоєння "Героя України" загиблим захисникам.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.



"Зловмисники розсилають повідомлення в WhatsApp, закликаючи проголосувати за електронну петицію про присвоєння звання "Герой України" посмертно військовослужбовцям ЗСУ. Повідомлення містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну вебсторінку "Електронних петицій", – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що згідно з алгоритмом дій шахраїв, користувач переходить за посиланням у повідомленні, де на фейковому сайті пропонується ввести номер телефону та отримати код, після введення коду зловмисники отримують доступ до облікового запису WhatsApp.



Унаслідок цього зловмисники можуть читати повідомлення, бачити фото та відео, а також надсилати повідомлення від імені користувача.

Щоб захиститися від шахраїв у соцмережі, фахівці радять: