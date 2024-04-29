Фейкові петиції про "Героїв України": Мін’юст попередив про нову шахрайську схему у WhatsApp
Шахраї викрадають облікові записи WhatsApp, використовуючи несправжні петиції про присвоєння "Героя України" загиблим захисникам.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.
"Зловмисники розсилають повідомлення в WhatsApp, закликаючи проголосувати за електронну петицію про присвоєння звання "Герой України" посмертно військовослужбовцям ЗСУ. Повідомлення містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну вебсторінку "Електронних петицій", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що згідно з алгоритмом дій шахраїв, користувач переходить за посиланням у повідомленні, де на фейковому сайті пропонується ввести номер телефону та отримати код, після введення коду зловмисники отримують доступ до облікового запису WhatsApp.
Унаслідок цього зловмисники можуть читати повідомлення, бачити фото та відео, а також надсилати повідомлення від імені користувача.
Щоб захиститися від шахраїв у соцмережі, фахівці радять:
- не переходити за посиланнями в підозрілих повідомленнях WhatsApp.
- перевіряти доменне ім’я сайту, перш ніж вводити будь-які дані. Офіційна сторінка "Електронних петицій" розміщена за адресою: https://petition.president.gov.ua/
- ніколи не вводити код, отриманий через SMS, на сторонніх сайтах.
- ставитися критично до будь-яких закликів перейти за посиланням чи відсканувати QR-код.
- налаштувати двофакторну автентифікацію.
Будь ласка, зачекайте...
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