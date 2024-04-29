БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
257 0

"Нафтогаз" звітує про збільшення видобутку газу до максимуму за два роки (оновлено)

свердловина

Державне "Укргазвидобування" у першому кварталі цього року збільшило видобуток на 12% та досягло найвищого показника за відповідний період впродовж останніх двох років.

Як повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України", загалом у січні-березні 2024 року державна компанія видобула близько 3,5 млрд кубометрів газу.

За словами очільника компанії Олексія Чернишова, це стало результатом запуску нових продуктивних свердловин, а також ефективної роботи зі старим фондом.

"Наша ціль – зберегти цю тенденцію та вийти на зростання видобутку також за результатами року", – наголосив він.

Зазначається, що традиційно найвищі показники видобутку на сході країни, однак на заході та у центральних областях також перевиконали наявний план.

"Кожне газопромислове управління Укргазвидобування, попри обстріли, а подекуди й відсутність електропостачання, виконує планові показники з видобутку газу на цей рік", – додав керівник "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Як повідомлялося, у березні "Нафтогаз" запустив найпотужнішу свердловину за останні 2,5 роки. 

Автор: 

газ (7922) видобуток (1750) Нафтогаз (3307) Укргазвидобування (931)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 