Конфіскація російських активів допоможе Україні фінансувати війну до 2028 року, – Reuters

Залучення російських активів за кордоном на суму близько $320 млрд дозволить профінансувати боротьбу України проти агресії РФ до кінця 2028 року.

Про це пише Reuters, передає Укрінформ.

Минулого тижня Україна отримала від США важливу допомогу у розмірі $61 млрд, однак Києву потрібен середньостроковий план фінансування, щоб протистояти натиску РФ. Залучення заморожених активів РФ для надання компенсації за збитки, завдані війною, має бути центральною темою в цьому контексті, йдеться у матеріалі.

Зазначається, що США пропонують відкрити новий збір коштів для Києва шляхом капіталізації відсоткових платежів, що накопичуються в Euroclear, кліринговій палаті в Бельгії, де зберігається велика частина російських активів. Спеціалізована компанія, ймовірно, випустить облігації, забезпечені майбутніми відсотковими ставками, та виплатить прибутки Україні.

"Це рішення допоможе, але не змінить правила гри, оскільки це дасть змогу фінансувати Україну менш ніж пів року. Однак отримання Києвом $320 млрд – це зовсім інша річ. Це дасть змогу фінансувати військові дії щонайменше до кінця 2028 року", – йдеться у повідомленні.

На думку авторів статті, якщо війна закінчиться до 2028 року, ці кошти можна використати для відновлення України, на що потрібно, за оцінками Світового банку, близько $486 млрд.

Потреби Києва у майбутньому залежать від того, яка війна вестиметься. Оборонна кампанія коштуватиме дешевше, ніж спроба вигнати війська РФ з великих територій. "Але з огляду на те, що Кремль нарощує свої військові витрати, Україні в майбутньому, ймовірно, знадобиться щонайменше стільки ж на рік, як 88 мільярдів євро, виділених її союзниками на 2023 рік", – наголошують автори.

Водночас у США є лише $5 млрд активів РФ, основна ж частина зберігається в ЄС, який має юридичні сумніви щодо їхньої конфіскації.

За даними Kiel Institute, станом на кінець лютого союзники України – переважно Європейський Союз – зобов’язалися, але ще не виділили 103 млрд євро.