БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
13 911 28

"Укрпошта" виставила на продаж 500 одиниць транспорту: пропонують волонтерам купити

укрпошта

"Укрпошта" виставила на продаж 531 одиницю застарілого автотранспорту – легкові, вантажні автомобілі, причепи, напівпричепи, трактори.

Торги відбудуться на майданчику "ProZorro. Продажі", повідомляє пресслужба компанії.

В "Укрпошті" пояснили, що продають старі автівки, замість яких придбають сучасну техніку.

Серед техніки, яка розпродається, здебільшого автомобілі 90-х та 2000-х років випуску. Перелік містить, як іноземні автомобілі (Hyundai Sonata, Peugeot, Mazda, Citroen, Volkswagen, KIA, Daewoo, Skoda, Volvo, Mercedes Benz), так і авто виробництва пострадянських країн (МАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗІЛ та інші).

"За результатами попередніх аукціонів можна стверджувати, що такий транспорт є предметом інтересу автолюбителів та компаній, які займаються ремонтом автотехніки. Також він може зацікавити волонтерів, адже в переліку є техніка, яку можна відновити або вилучити необхідні комплектуючі.Трактори, причепи та напівпричепи після відновлення можуть використовуватися для сільськогосподарських потреб", – вважають в "Укрпошті".

Читайте також: "Укрпошта" почала тестувати новий транспорт для листонош. ФОТО

Техніка продається лотами, які включатимуть від 9 до 134 одиниць автотранспорту. Лоти сформовані за регіональними критерієм: за областями, де зараз знаходяться автівки. Початкова вартість лотів – від 42 тисяч до 1,1 млн грн у залежності від стану та кількості автомобілів у лоті.

Гендиректор компанії Ігор Смілянський зазначає, що "Укрпошта" регулярно поповнює та оновлює свій автопарк, тому за останні п'ять років середній вік авто в використанні скоротився в понад 1,5 рази.

Автор: 

аукціон (1338) Укрпошта (794) Prozorro (1743)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+35
А просто передати на військові потреби слабо?
показати весь коментар
29.04.2024 16:44
+18
Жлобська віра не дозволяє.
показати весь коментар
29.04.2024 16:45
+17
А самим поволонтерити, та відправити у війська, жаба давить?
показати весь коментар
29.04.2024 16:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А просто передати на військові потреби слабо?
показати весь коментар
29.04.2024 16:44 Відповісти
Жлобська віра не дозволяє.
показати весь коментар
29.04.2024 16:45 Відповісти
Оте гімно, що вони виставили, можна взяти хіба що, якщо продавці ще доплатять тому, хто ті розйоби погодиться взяти 😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
29.04.2024 17:01 Відповісти
а гешефт же як? з дитинства привчали помазаних Богом що треба щось мутити в житті... просто передати до ВСУ та списати з балансу - то не кошерно
показати весь коментар
29.04.2024 19:33 Відповісти
Бариги. Тьфу.
показати весь коментар
29.04.2024 16:46 Відповісти
А самим поволонтерити, та відправити у війська, жаба давить?
показати весь коментар
29.04.2024 16:48 Відповісти
Що за крамольні речі ви говорите?Ігорьок Смілянський ледве кінці з кінцями зводить зі своєю мільйонною ЗП.Хай прості пенси донатять на ЗСУ.
показати весь коментар
29.04.2024 18:02 Відповісти
На небоже, що нам не гоже.Ніхто ж не заставляє.Хоч бери , а хочеш йди...😭
показати весь коментар
29.04.2024 16:51 Відповісти
Це знов тарифи НП підніме, у зв'язку з оновленням парку.А Богдани парашенка, самі найкращі скотовози в них є???
показати весь коментар
29.04.2024 16:54 Відповісти
єрмаківське болото засмерділо?
показати весь коментар
29.04.2024 17:21 Відповісти
100% такий смердючий зелений гній. аж мені засмерділо. це боти подоляцькі.
показати весь коментар
29.04.2024 17:34 Відповісти
Це звичайний парашобот, так тхне , все правильно,,🐷
показати весь коментар
29.04.2024 19:03 Відповісти
тобі з-за поребрика не видно, укрпошта це не нп...
богдани це ісудзу...не найгірша техніка
показати весь коментар
29.04.2024 21:14 Відповісти
та кому потрібна та гнояка....викинуть жалко - а продати не стидно.шукають лохів.
показати весь коментар
29.04.2024 16:56 Відповісти
Засранці ...державна контора для армії просто так, передати техніку не може..а де цей прем"єр міністр ? Шмигаль, ти спиш?
показати весь коментар
29.04.2024 17:20 Відповісти
Ей там в укрпошті-ви справжні поцрєоти...
показати весь коментар
29.04.2024 17:27 Відповісти
А у фермера при наявності трактора та вантажівки щось одне заберуть.
показати весь коментар
29.04.2024 17:53 Відповісти
два і заберуть. легковик залишать.
показати весь коментар
29.04.2024 17:59 Відповісти
Краще вони відіжмуть авто у простого люда.
показати весь коментар
29.04.2024 17:57 Відповісти
На тобі Боже шо нам негоже, ще й за гроші
показати весь коментар
29.04.2024 18:10 Відповісти
Таки да, но по культурному
показати весь коментар
29.04.2024 22:44 Відповісти
Голова Укрпошти Ігор Смілянський щомісяця отримує 1 410 306,3 грн. Всього у 2020 році йому планують виплатити більше 22 мільйонів.

Впевнений зараз він точно меньше не отримує, а от більше - цілком можливо.
показати весь коментар
29.04.2024 18:22 Відповісти
зелені бариги та їх посіпаки наживаються на війні, тому і не торопляться перемагати
показати весь коментар
29.04.2024 19:02 Відповісти
на тобі, Боже, що мені не гоже
показати весь коментар
29.04.2024 19:31 Відповісти
....надзвичайно патужний діяч від пошти .
Патріот, щедрий, господарник ,і це все в одній особі...
А просто передати для потреб ЗСУ не можна ? Війна триває...
Чи є бажання велике пгадать ... ?
показати весь коментар
29.04.2024 20:20 Відповісти
Там керуючий держпідприємством при з/п 2.0 млн/грн міс. може на премію купити весь автопарк. А вони на тендер🤔
показати весь коментар
29.04.2024 22:29 Відповісти
Тобто державне підприємство хоче автомобілі які куплені за наші податки продати волонтерам, які будуть збирати в нас донати?
показати весь коментар
29.04.2024 23:17 Відповісти
Україна одержала стільки мільярдів доларів, що цей брухт можна викупити
і віддати в армію безоплатно.
показати весь коментар
30.04.2024 00:21 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 