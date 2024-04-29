"Укрпошта" виставила на продаж 500 одиниць транспорту: пропонують волонтерам купити

"Укрпошта" виставила на продаж 531 одиницю застарілого автотранспорту – легкові, вантажні автомобілі, причепи, напівпричепи, трактори.

Торги відбудуться на майданчику "ProZorro. Продажі", повідомляє пресслужба компанії.

В "Укрпошті" пояснили, що продають старі автівки, замість яких придбають сучасну техніку.

Серед техніки, яка розпродається, здебільшого автомобілі 90-х та 2000-х років випуску. Перелік містить, як іноземні автомобілі (Hyundai Sonata, Peugeot, Mazda, Citroen, Volkswagen, KIA, Daewoo, Skoda, Volvo, Mercedes Benz), так і авто виробництва пострадянських країн (МАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗІЛ та інші).

"За результатами попередніх аукціонів можна стверджувати, що такий транспорт є предметом інтересу автолюбителів та компаній, які займаються ремонтом автотехніки. Також він може зацікавити волонтерів, адже в переліку є техніка, яку можна відновити або вилучити необхідні комплектуючі.Трактори, причепи та напівпричепи після відновлення можуть використовуватися для сільськогосподарських потреб", – вважають в "Укрпошті".

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Техніка продається лотами, які включатимуть від 9 до 134 одиниць автотранспорту. Лоти сформовані за регіональними критерієм: за областями, де зараз знаходяться автівки. Початкова вартість лотів – від 42 тисяч до 1,1 млн грн у залежності від стану та кількості автомобілів у лоті.

Гендиректор компанії Ігор Смілянський зазначає, що "Укрпошта" регулярно поповнює та оновлює свій автопарк, тому за останні п'ять років середній вік авто в використанні скоротився в понад 1,5 рази.