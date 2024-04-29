"Армія відновлення": До суспільно корисних робіт залучили вже понад 118 тисяч українців. ІНФОГРАФІКА

Від початку проєкту "Армія відновлення", станом на 28 квітня, до виконання суспільно корисних робіт залучили 118,15 тис. безробітних.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби зайнятості.

Так, станом на 29 квітня 2024 року, починаючи з 1 жовтня 2022 року, Держслужба зайнятості видала 118 152 направлень на виконання суспільно корисних робіт, найбільше – у Харківській області (21 983 направлення).

Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних: Донецька (14 158 направлень), Київська (13 537), Полтавська (12 878) та Чернігівська (12 854) області.

Загалом до проєкту "Армія відновлення" доєдналися 19 регіонів.

На виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті "Армія відновлення" вже направлено 838 млн грн.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.

Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 10 050 грн в разі роботи повний місяць. З 1 січня 2024 року оплата зросла до 10 650 грн, з 1 квітня 2024 року – до 12 000 грн.