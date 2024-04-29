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"Укрпошта" отримала збитки на 800 мільйонів

укрпошта

За підсумками роботи у 2023 році "Укрпошта" отримала чистий збиток у розмірі 796 млн грн, що на 37% менше, ніж роком раніше.

Про це свідчить фінансова звітність, підтверджена незалежним міжнародним аудитором, повідомляє пресслужба компанії.

При цьому дохід національного поштового оператора минулого року зріс на 1,3 млрд грн – до 11,6 млрд грн.

У тому числі дохід від послуг національної пошти виріс на 18% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року і склав 6,5 млрд грн. Зокрема, за доставку посилок та дрібних пакетів – на 34%, послуг міжнародного поштового обміну – на 61%.

"Серед значних чинників, які мали негативний вплив на фінансові показники компанії, можна виокремити затримки у погодженні регульованих тарифів й виконання безоплатних зобов’язань для підтримки державних соціальних ініціатив", – зазначається у повідомленні.

Водночас у 2023 році "Укрпошта" продовжила реалізацію стратегічних інвестиційних проєктів, таких як оновлення логістичної інфраструктури, автоматизація мережі та посилення її стійкості до енергетичних та комунікаційних перебоїв, модернізація автопарку та заміна критичних ІТ систем.

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Як повідомлялося, "Укрпошта" закінчила 2022 рік зі збитком у розмірі 1,26 млрд грн після прибутку на 183,58 млн грн у 2021 році.

Автор: 

пошта (236) збитки (1125) Укрпошта (794)


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І це незважаючи на те що у керівника Укрпошти річна платня набагато більша ніж у очільника американської пошти.
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29.04.2024 20:09 Відповісти

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