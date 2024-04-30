Німеччина може відмовитися від плану перевірки китайських інвестицій

Німеччина розглядає можливість згортання планів щодо посилення державного контролю за китайськими інвестиціями на тлі зусиль західних країн запровадити більш жорсткий підхід до економічної політики Китаю.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела, передає Європейська правда.

За даними видання, рішення про відмову від запланованого закону про перевірку іноземних інвестицій стало більш вірогідним через побоювання, що ретельна перевірка китайських інвестицій може зашкодити зусиллям Берліна з відродження німецької економіки.

Це може викликати занепокоєння західних союзників тим, що Пекін зменшує тиск США та Євросоюзу, спрямований на стримування глобального впливу Китаю, йдеться в матеріалі.

Відповідний законопроєкт, описаний у документі Міністерства економіки Німеччини, пропонує надати уряду повноваження перевіряти іноземні інвестиції на предмет ризиків для безпеки.

Видання вказує, що це дозволило б німецькому уряду переглядати нові види інвестицій з нуля. Зокрема, йдеться про квантові технології, складні напівпровідники, штучний інтелект та критично важливу інфраструктуру.

Німецькі посадовці, імена яких не називає WSJ, заявили, що Берлін скептично ставиться до пропозиції ЄС перевіряти вихідні інвестиції європейських компаній через додаткову бюрократичну тяганину, яку це створить для бізнесу.

Пом'якшення позиції Німеччини щодо протистояння з Китаєм може призвести до розбіжностей з Єврокомісією, яка посилила свій економічний тиск на Пекін та погрожує не допустити компанії з Китаю, яких субсидує держава, до участі в тендерах на європейські державні контракти, а також розглядає питання про введення тарифів на імпорт китайських електромобілів.