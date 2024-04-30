БЕБ викрило незаконне казино та шахрайський кол-центр у столичному бізнес-центрі

Бюро економічної безпеки викрило в одному зі столичних бізнес-центрів нелегальне казино та шахрайський кол-центр. Заклад, у якому проводили азартні ігри в покер на гроші без відповідних ліцензій, облаштували на дев’ятому поверсі будівлі, а кол-центр – на четвертому.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

Детективи Бюро провели низку обшуків за адресами розташування казино та проживання фігурантів кримінального провадження.

У гральному закладі виявили й вилучили обладнання для покеру, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію, відеокамери із записами відвідувань казино, а також конверти з готівкою для видачі винагороди гравцям.

Водночас під час обшуку житла одного з фігурантів вилучено майже $135 тис. та близько 5 тис. євро готівкою. Чоловік не має офіційного доходу та не зміг пояснити походження грошей.

Директору бізнес-центру, який організував роботу незаконного казино, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 203-2 Кримінального кодексу України.

Також на четвертому поверсі тієї ж будівлі виявлено кол-центр, працівники якого шахрайським способом привласнювали кошти громадян України, Німеччини та Чехії.

Потерпілим телефонували та пропонували інвестувати в програмне забезпечення, яке нібито займається автоматичною торгівлею криптовалютами та приносить 5% доходу щоденно.

Після переведення жертвами коштів на вказані центром віртуальні рахунки зв’язок з абонентом блокувався.

Під час обшуку вилучено понад 60 робочих місць з комп’ютерною технікою, телефонами, а також чорнові записи та посібники зі спілкування з жертвами.

За даним фактом детективи БЕБ розпочали досудове розслідування кримінального провадження за частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.