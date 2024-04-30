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В Україні затвердили форму бізнес-плану для фермерських господарств

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Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило форму типового бізнес-плану створення та функціонування фермерського господарства (особистого селянського господарства).

Про це йдеться в наказі Мінагрополітики №1049.

Зокрема, типовий бізнес-план включає:

  • резюме проєкту;
  • загальну характеристику господарства;
  • фактичні виробничі ресурси господарства;
  • опис цільового ринку та маркетингової стратегії проєкту;
  • ціль та доцільність проєкту;
  • фінансовий план господарства;
  • потребу у фінансових ресурсах;
  • техніко-економічне обгрунтування;
  • ризики, та шляхи їх мінімізації.

Раніше повідомлялося, що з 1 травня в Державному аграрному реєстрі розпочнеться подання заявок на окрему бюджетну субсидію на оброблювані угіддя для аграріїв з деокупованих територій та територій, на яких завершені бойові дії.

Автор: 

бізнес (1165) Мінагрополітики (1359) фермер (225)


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Коли ви вже наїстеся душами селян? Ворог, окрім кацапів, сидмть на нашій шиї і хизується, що він наш - український!!! Козли!!!!
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30.04.2024 21:30 Відповісти

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