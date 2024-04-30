В Україні затвердили форму бізнес-плану для фермерських господарств

Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило форму типового бізнес-плану створення та функціонування фермерського господарства (особистого селянського господарства).

Про це йдеться в наказі Мінагрополітики №1049.

Зокрема, типовий бізнес-план включає:

резюме проєкту;

загальну характеристику господарства;

фактичні виробничі ресурси господарства;

опис цільового ринку та маркетингової стратегії проєкту;

ціль та доцільність проєкту;

фінансовий план господарства;

потребу у фінансових ресурсах;

техніко-економічне обгрунтування;

ризики, та шляхи їх мінімізації.

Раніше повідомлялося, що з 1 травня в Державному аграрному реєстрі розпочнеться подання заявок на окрему бюджетну субсидію на оброблювані угіддя для аграріїв з деокупованих територій та територій, на яких завершені бойові дії.