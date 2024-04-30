В Україні затвердили форму бізнес-плану для фермерських господарств
Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило форму типового бізнес-плану створення та функціонування фермерського господарства (особистого селянського господарства).
Про це йдеться в наказі Мінагрополітики №1049.
Зокрема, типовий бізнес-план включає:
- резюме проєкту;
- загальну характеристику господарства;
- фактичні виробничі ресурси господарства;
- опис цільового ринку та маркетингової стратегії проєкту;
- ціль та доцільність проєкту;
- фінансовий план господарства;
- потребу у фінансових ресурсах;
- техніко-економічне обгрунтування;
- ризики, та шляхи їх мінімізації.
Раніше повідомлялося, що з 1 травня в Державному аграрному реєстрі розпочнеться подання заявок на окрему бюджетну субсидію на оброблювані угіддя для аграріїв з деокупованих територій та територій, на яких завершені бойові дії.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Александр #512332
показати весь коментар30.04.2024 21:30 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль