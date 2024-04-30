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Новини
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Гривня завершує квітень зміцненням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 1 травня

деньги

Курс гривні в останній день квітня зміцнюється щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 1 травня, на рівні 39,5151 грн/$, порівняно із 39,6688 грн/$ у вівторок. На початку минулого тижня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 39,7879 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 13 копійок – до 42,3641 грн за євро. Він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,6911 грн за євро 27 березня.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2160) гривня (1539) курс (1492) НБУ (9258) обмін валюти (694)


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30.04.2024 16:07 Відповісти
таки да.
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30.04.2024 16:22 Відповісти
Можна вже всміхатися з таких новин зайдіть в магазин та інші міста чи квартплата все стрибає шалено а вони рапортують про коливання мізерні зато споживання для народу тільки вгору вже зовсім нема позитивних новин
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30.04.2024 16:09 Відповісти
Отих усіх зміцнювачів перевести на зарплату у 4000 тисячі, без премій і заначок, чи відчують вони зміцнення...
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30.04.2024 16:16 Відповісти
І настане день, коли один запитає:
"По чьом долар?"

а мільйони у відповідь заголосять:
"я за нєво не галасавал!"
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30.04.2024 16:23 Відповісти
Банкір грає на підвищення - і гладшає.
Банкір грає на зниження - і знов гладшає!
Харашо!
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30.04.2024 16:48 Відповісти
Нічого собі зміцнили, покупка за 40 гривень за долар. А Володя Херпіду сміявся з минулої команди і обіцяв наріду рай. То це і є рай, чи тільки його початок?
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30.04.2024 21:24 Відповісти

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