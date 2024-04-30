Гривня завершує квітень зміцненням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 1 травня

Курс гривні в останній день квітня зміцнюється щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 1 травня, на рівні 39,5151 грн/$, порівняно із 39,6688 грн/$ у вівторок. На початку минулого тижня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 39,7879 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 13 копійок – до 42,3641 грн за євро. Він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,6911 грн за євро 27 березня.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.