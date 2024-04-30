Субсидія на неопалювальний сезон: У Мінсоцполітики пояснили, кому доведеться подати нову заяву
Житлова субсидія на неопалювальний сезон для більшості отримувачів буде призначена автоматично, але окремим категоріям громадянвсе ж доведеться подати окрему заяву.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.
У міністерстві нагадали, що субсидія на опалювальний сезон призначається до дати його закінчення, по 30 квітня включно (по 15 квітня включно йде нарахування на послугу опалення). А з травня людина може отримувати субсидію на неопалювальний сезон.
"Для більшості отримувачів – вона буде призначено автоматично (якщо не змінилися дані про майновий стан та/або склад домогосподарств). Тобто якщо ви вже є отримувачем житлової субсидії, додатково звертатися нікуди не потрібно і жодних додаткових звернень робити також не потрібно. Пенсійний фонд на основі даних, які вже має, перерахує розмір субсидії, на яку родина/домогосподарство має право", – запевнили у міністерстві.
Водночас є певні категорії, яким субсидію з 1 травня призначать за їхнім зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати.
Зокрема, із особистим зверненням до Пенсійного фонду треба звернутися, якщо:
- заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;
- у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;
- кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;
- домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
- також необхідно звернутися й особам, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон субсидію було призначено в розмірі 0,00 грн.
У Мінсоціполітики нагадали, що заяву на отримання субсидії можна подати протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, у такому випадку субсидію все одно буде призначено з початку такого сезону.
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